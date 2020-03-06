【早霸王】女聽眾報喜不報憂激嬲男友　小儀：呢個唔係正常關係

女聽眾寧願同男友講八婆嘢，都唔講爸爸生病一事。（影片截圖）

又到《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節，女聽眾阿B原來話想想表白，但當小儀同Marco細問時，阿B又話想道歉，事因佢掛住陪屋企人而冷落咗男友。「因為爸爸有病，我怕會miss咗醫院電話，所以拍拖時成日睇住電話。」緊張屋企人實屬正常，但男友如果咁都唔體諒，又係未有問題呢？阿B話原來佢無同男友詳細講過爸爸生病一事。「我唔夠膽話佢知，因為怕佢覺得好煩。」



女聽眾嘅想法，連Marco都覺得奇怪，並指女聽眾咁做好易會令男友以為佢出軌。（影片截圖）

呢個邏輯相信唔止小儀同Marco都唔明白，但阿B就似乎唔得有太大問題，並表示唔想因為自己家事要煩到男友，令對方有壓力：「如果想將來一齊、有家庭的話，唔想突然要佢孭起呢份責任。」問到平時係未好多嘢都收收埋埋，阿B就話:「平時好多嘢講，但有時佢收工好攰，我講啲八婆嘢時佢好似會好煩咁。」就係咁，阿B決定咩都唔講。小儀表示八婆嘢其實應該係女性友人分享，又指阿B應該多啲同男友溝通。「要令佢知道你需要佢，大家有嘢要一齊分擔。」電話接通男友John之後，阿B對於自己之前嘅冷落作出道歉，又承諾會多啲同男友分享心事。