【開心速遞】周嘉洛謙虛否認上位中：自己係TVB有史以嚟最幸運

周嘉洛周五（6日）出席Do姐（鄭裕玲）的商台節目《口水多過浪花》，這是他第一次參與電台節目，因為自己本來並不是電台的聽眾，所以特意重溫節目做功課：「希望唔會有太多冷場嘅情況。」至於面對大前輩會否緊張，他就相信集中工作就沒有問題。

周嘉洛對於走在街上有人認出自己這件事覺得高興，即使被叫廢青安也不介意。（葉志明攝）

在《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安的周嘉洛提到劇集現時一星期播足七日，甚是忙碌：「我長期時間都拍緊《愛．回家》，忙都係忙喺《愛．回家》，但係享受嘅，好多人想做都冇得做，所以好值得珍惜，更加要用心做。」近來新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，周嘉洛談到劇組亦因此減少外景拍攝：「公司都有制度去保障返員工，都會有啲消毒液喺廠。」平日周嘉洛亦做足防疫措施：「勤洗手、唔好摸眼耳口鼻，除咗訪問以外嘅時間都戴返口罩，出入屋企都會注意多咗。」除固定拍劇以外，其他的工作雖然亦相對減少，但他理解這是市道趨勢。

周嘉洛提到現時都以飾演金城安為主；至於有其他機會，他就說任何角色都歡迎。 （葉志明攝）

金城安這個角色為周嘉洛帶來很多人氣、知名度不斷上升，今年更一舉奪得最佳男配角的獎項，周嘉洛自覺幸運：「我覺得自己係TVB有史以嚟最幸運，有好多我冇預期過嘅機會嚟咗；至於金城安帶畀我嘅嘢，我都好想多謝返每一位支持我、錫我、畀意見我嘅人。」他續言：「我唔會忘記呢個角色，最巔峰嘅幾年應該就係做金城安呢幾年，佢嘅生命其實豐富過我。」

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至於「上位小生」這個稱號，周嘉洛則謙虛表示：「其實我唔覺得自己上緊位，我冇將呢件事睇得好重或者去深究，因為我知道自己仲有好大進步空間，所以我都係繼續努力做好自己、有機會時可以做得更好。」片酬上漲方面，周嘉洛就說一直都交予經理人處理，自己並不是太清楚。