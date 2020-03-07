【疫日搵食】李雨陽餐廳疫巿開一日蝕一日：冇客時候我咪落去扮

2月28日，李雨陽與拍檔開辦、位於觀塘的泰式食店正式結束營業； 同日，記者相約李雨陽於3月2日到他另一間位於深水埗元州商場的分店實地採訪； 3月1日，各大新聞報道：「元州邨一對夫婦確診新冠肺炎」。 場地： 「Cooking Mami」 （長沙灣元州街303號元州商場地下G01號舖）

在「新冠肺炎」肆虐之下，香港人人自危，在盡可能的情況下，都會避免出街飯，安在家中減低被傳染的風險。由於生意淡薄，飲食業面臨倒閉危機，食肆倒閉或停業的數字不斷攀升，「閂得就閂、執得就執」，已成日常。

李雨陽的泰式餐廳「Cooking Mami」位於「元州商場」，疫症肆虐之前，人流暢旺。（梁碧玲攝）

專訪當日是3月2日星期一，不少公司已開始安排員工回辦公室上班，李雨陽的泰式餐廳「Cooking Mami」於上午11時30分開始營業，記者於12時30分到達餐廳，靜靜觀察了大約一小時，即使是「理論上」最旺的午巿，餐廳內的客人亦「五隻手指數得晒」。

最旺的午巿，餐廳大部分時間都沒有客人。（梁碧玲攝）

點擊睇吓專訪當日嘅門巿情形：

+ 2

「有眼睇啦，有目共睹！今日晏晝開舖到而家，10張單都唔夠。」李雨陽約於1點半到埗，期後便衝入舖頭洗手：「飲唔飲嘢呀？整幾杯嘢你哋飲！」

李雨陽隨即自製了三款餐牌上沒有的泰式特飲給記者們。（梁碧玲攝）

生意得返3成

「疫巿」之下，李雨陽坦言餐廳的生意慘跌60-70%：「其實一路都唔係咁好㗎喇，無論係肺炎出現之前定之後，疫症之後就更加差啦，得返3分1至4分1生意。而家午飯時間應該係最旺嘅，但可以見到得返3枱客，仲要有一枱係自己啲朋友嚟嘅。」元州分店是李雨陽與三位生意夥伴合資，去年11月開業，每人投資了六位數字，但至今仍未做到收支平衡：「而家每個月都仲係跌緊錢出嚟，實質數字就唔講出嚟喇，冇乜意思。（介唔介意透露個生意額？）最差一日幾百蚊都試過，平均都係千零二千蚊一日咁，（每日經營成本呢？）冇得計㗎喇呢啲。」

李雨陽笑言在沒有生意的時候，自己有特別任務：「如果冇客就出去扮吓客呀，坐吓呀，畀啲客人有個有人流嘅感覺，啲街坊有時望吓望吓，會發現『咦，你咪係嗰塊草？』（李雨陽有份參演2004年的無綫劇《赤沙印記＠四葉草.2》）。（梁碧玲攝）

疫巿求生？

「新冠肺炎」肆虐之下，餐廳「閂得就閂、執得就執」，但李雨陽與拍檔商量過後，仍然堅持蝕住做：「唔開門條數真係最經濟，但又係咪真係要咁樣做呢？街坊、巿民都係要食飯，員工都係要返工，餐廳可以運作嘅話，可以唔停就唔停啦。（派口罩吸客？）派嘅話，始終又牽涉到經濟問題，買貨又係問題，所以口罩我哋會畀員工，亦都有兩支消毒搓手液畀客人用，等佢哋入嚟見到個衛生環境好，食得安心。」門巿生意難撈，李雨陽現正與拍擋密謀商量開發外賣和到會的商機：「既然而家好多人唔出街食飯，我哋可以做到會吖，例如我哋可以幫客人煮幾個餐牌冇嘅泰式餸，畀個預算我，做返個相應嘅食物畀個客。」

李雨陽表示有利用「外送APP」的服務，疫巿之前亦成功為餐廳帶來不少生意：「我哋試過收到一張單，佢哋食$900嘢，入面有三十幾串串燒。」（梁碧玲攝）

堅持V.S. 樂趣

生日做一日蝕一日，但李雨陽仍未言放棄，令他堅持開舖的是客人帶給自己的滿足感：「厭惡性工作嚟㗎，洗碗洗個幾鐘頭，日日清潔搞衛生，但個樂趣就係，客人食完我去收嘢嘅時候見到，咦，食晒喎！咦，汁都撈埋喎！即係好好味啦咁！」但當記者提到「現時樂趣大減」時，李雨陽只能苦笑應對：「所以要珍惜囉！（最壞打算？）最壞打算咪捱到完約囉！不過政府都做緊嘢嘅，雖然話唔知等到幾時，但起碼有個盼頭，政府會幫我哋，會有個動力繼續做落去。」

李雨陽在餐廳的職責是調製飲料、收銀、送餐、執枱抹枱：「即係打雜呀！（廚房呢？）煮嘢食唔到我理。」（梁碧玲攝）

點擊放大睇吓李雨陽平時有咩做：

+ 6 + 5 + 4

點擊放大睇吓李雨陽個餐牌，都唔係咁差啫？

+ 2

睇返李雨陽當年《當四葉草碰上劍尖時》個Look：