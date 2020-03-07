被指主持節目串拍檔　安德尊輕鬆面對：開開心心煮餐飯

安德尊（大王）和林子聰今日（7/3）現身牛頭角下邨廣場派發抗疫物資，包括口罩、消毒用品等，現場有數百名長者、傷殘人士排隊領取。大王看到社區上的市民互相幫忙感到欣慰：「希望多啲人出嚟幫手，好多人捐物資，好感動。傷殘人士都好需要，我有啲朋友求救到不得了，一家五口得返5個口罩，個幾月都係咁。我有（口罩）就畀晒佢哋，用晒大家冇咪再搵，總會有辦法。」

安德尊和林子聰今日現身牛頭角下邨廣場派發抗疫物資。（葉志明攝）

大王的口罩存貨亦非常短缺，更要用較劣質的口罩：「質量冇咁好，兩個當一個用，有人求救就畀咗人先。朋友都開始有，市面上價錢落返啲，希望大家健健康康，社會停晒，大家都幾頭痛。」

現場有數百名長者、傷殘人士排隊領取。（葉志明攝）

對於在《流行都市》煮食環節中被指串廚師及拍檔，說話又非常大聲，大王指不需要把事情重得太重，最緊要開心：「開開心心煮餐飯，當然開心唔係個個咁認為。（同主持關係好唔好？）不如你搵日入廠睇下，如果我話好好，你又會話係咪㗎？我話唔好，你又話點唔好…好難答你，最好你哋親自入嚟睇下。都係開開心心煮餐飯，因為疫情下，希望電視可以令大家輕鬆啲。」

點撃睇更多活動相：