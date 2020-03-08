兩大女神沈殷怡陳欣妍再戰真人騷　郊遊遠足竟變「死亡行軍」

《辣伙頭》中的沈殷怡（Shirley Sham）和陳欣妍（Shirley Chan），因為合作節目而大受歡迎，其後更被「連登巴打」封為「Double S」。 近日有消息得知，ViuTV為回應網民的熱烈訴求特別安排「Double S」開了一個叫《美女郊遊遊》（暫名）的節目，並將於4月13日播放。節目由她們做主持，帶觀眾遊覽香港的郊外風景之餘，還會要求她們攀山涉水。不過節目開拍第一日就已經要行山行足12小時，極度Hardcore！真是似足挑戰體能極限多於郊遊。

「Double S」，即是沈殷怡（Shirley Sham）和陳欣妍（Shirley Chan）。（電視截圖）

回帶睇「Double S」：

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首日拍攝行足12小時 沈殷怡遇人生中最重大的考驗



沈殷怡自言只有非常少行山經驗，體能非常差，所以這個節目對她來就是人生中最重大的考驗。她接受《香港01》訪問時稱：「我連環繞太平山條路行一圈都當行山，其實我係一個體能廢到爆嘅人，郁啲就攰同埋好少做戶外運動，真係超級攰，行完隻腳好似唔係自己嘅。」據知，在第一天節目組就要求她與陳欣妍征服香港的最高峰大帽山，在早上7點開始，由麥理浩徑六段出發，經過針山、草山，再到大帽山落山，最後晚上8點才完結束行程，整整花了12小時！

陳欣妍（Shirley Chan）手上還拿着橡皮糖的包裝紙。（受訪者提供）

節目太Hardcore 「女神」沈殷怡行到驚



她續說：「去到中段嘅時候，對腳已經唔屬於自己啦，個腦已經諗唔到嘢，但係對腳自己喺度行，對於我嚟講係人生第一次行咁險峻嘅山路，而嗰日係第一日開工，所以我嗰時對呢個節目係抱有極度恐懼嘅心態。第一日已經咁廿，之後十幾廿日要點捱落去......去到尾段已經入黑，周圍凌黑一遍，直頭想放棄人生。其實行程中後段阿Dee（何啟華）同Shirley（陳欣妍）都幫咗我好多，救咗我上山。」

聽聞《美女郊遊悠》與《花姐ERROR遊》也是同一個節目製作班底，所以行程一樣都是相當瘋狂。

陳欣妍唔怕攰 反而要克服恐懼：我十級畏高同畏水！



而「Double S」的另一位陳欣妍接受訪問時，就坦言行山對她來說並不是艱難的挑戰：「可能因為我平時有做開運動，我以為行完隻腳會好痛，不過又冇乜嘢，係返到屋企隻腳有少少痛，貼咗幾塊『休足時間』。」雖然行山一點都難不到她，但原來「好戲」還在後頭。在之後的集數中，原來她竟要面對自己的恐懼。她說：「我係十級畏高同畏水！我個人真係會震晒！有個Shot要爬上一舊大石上面，有部航拍機影住我哋，我連望住架航拍機飛入啲雲嗰時，我成個人好似暈一暈咁，差啲企唔穩。」

陳欣妍擔心自己沒有綜藝感而影響節目可觀性。其實做自己咪得囉，使乜擔心咁多。（IG@shirleyelephant）

行程中陳欣妍遇到一個小朋友，童心大發的她還和這位小朋友玩了一會兒「狐狸先生幾多點」。（受訪者提供）

工作人員替她們拍了不少照片：

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行山半路「嚟M」 陳欣妍懶理照行



她續說，自己也算是一個可以忍受痛楚以及疲勞的人，只不過就較擔心自己上鏡時的樣子：「有一日我拍下拍下突然嚟M，我都照行。我覺得自己都算係一個刻苦耐勞嘅人，同埋我都係一個唔驚污漕嘅人，哈哈。」當記者向她詢問行山照時，她卻透露自己在行程中並沒有拍照，說：「我一張相都冇影到，哈哈！因為我第一日行山曬到皮膚敏感吖，成塊臉都紅曬。第一次皮膚係咁差，平時素顏都幾有信心㗎，但係呢幾日我連畫眼線都放棄埋。」

第一日已經要行12個鐘，真係堅行。（IG@shirleyelephant）

「女神」二字，有藝人會視之為讚美，亦有人會認為是包袱，做「女神」係難，長期Keep住做「女神」就更難，之不過這個節目就正是要為她們加添了幾分人性和「貼地」，脫去大眾認知中的「女神」形象，向電視機的觀眾說：「她們都會呻辛苦、都會披頭散髮，亦有害怕的事和不擅長的事。」距離4月份播出的時間還有一多個月，真令人期待。

沈殷怡說其實大腿上也貼滿了「休足時間」，她說：「一隻腳要貼起碼10塊，涼到好似浸緊冰桶先會舒服少少。」（IG@shamshirley）

睇佢哋IG Story就知有幾辛苦：

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