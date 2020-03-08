【新冠肺炎】Rainbow留守家中多日終於出關　武漢睇桃花有感而發

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，𡃁模胡心諾Rainbow（現名為胡淽喬／Annabella），月前因為要陪男友到武漢，至今依然被困在當地，而她為了不想與男友分開，所以並沒有跟隨其他滯留在當地的香港人乘搭特區政府的包機返港。她連日來亦有於IG更新自己和當地的最新情況以及報平安。已經多日留守家中足不出戶的她，這天終於出關到外面呼吸新鮮的空氣，並於IG出post同大家分享感受。

Rainbow至今仍然滯留在武漢。(ig@annabella.woo)

Rainbow留言表示：「武漢封城後第45日，我已經很多天沒有去超市，雖然還未可以出村（我們村沒有人感染），但仍然可以在村內活動，糧食都足夠，每天早上能派代表去買餸。聽說村內的桃花開了，今天去看看（三生三世十里桃花？）天氣和暖，沿路很多菜花盛開、農民也開始耕種，農民也戴著口罩下田的。過年時經過桃花園都是光禿禿的樹幹，嗰時我問男朋友 這裏是種什麼的？他：種樹的，答咗好似無答... 現在漸漸開花了。花朵吸引很多蜜蜂。其中有棵特別盛放，走近看看全部都是蜜蜂圍着。。。。嗡嗡嗡嗡嗡嗡，我都不敢走近。。 希望武漢到四月櫻花爛漫時，它不再封城。」

Rainbow出關睇桃花。(ig@annabella.woo)

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