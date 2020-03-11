【法證先鋒IV．劇透】鄭希怡外地拖陌生男　黃浩然隨時慘戴綠帽

《法證先鋒IV》第十八集劇透。

新劇《法證先鋒IV》自播出以來，口碑兩極分化！上一集講到家希（李施嬅飾）知悉自己成為兇徒襲擊目標後，竟提出以自己作為誘餌，引出兇徒。未料關鍵時刻，兇徒竟有異動。家希知悉後，為免功虧一簣，決定不顧性命之虞脫軌而行，輝煌（譚俊彥飾）、慧明（陳煒飾）極力勸阻無效……另外，台灣的高善（許維恩飾）遇上車禍，送院搶救後不治！高安（黃浩然飾）難過，卻從其遺傳病徵中知悉並不是胞妹高善！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到，膠袋封頭案死者巧瑩（胡美貽飾）的哥哥孝達（吳家樂飾）回港，孝達對巧瑩的死大感難過，惟輝煌對孝達的態度存疑。高靖（朱晨麗飾）遇見一女子程淘（趙璧渝飾）危立天台，臨危不亂將之救回。法證從程淘曾進食的三文魚醬中，驗出含迷幻藥成份「裸蓋菇素」。警方跟進調查後，發現程淘不但認識巧瑩，與孝達的關係亦千絲萬縷，推測兩宗案件或有關係……為確定巧瑩生前曾否服食「裸蓋菇素」，輝煌等人全力趕在巧瑩屍體火化前阻截，好讓家希能再次驗屍。另一方面，法證在程淘的家居垃圾中有所發現，終解開巧瑩死亡之謎。

胡美貽演死屍去到盡。（螢幕截圖）

徐意（湯洛雯飾）打算做網絡倫敦金騙案獨家報道，卻出師不利，失望之際巧遇高安，言談中亦感受到高安對敏莉（鄭希怡飾）的情意。然徐意離開時，赫見本應身在外地的敏莉，正與另一男子結伴同行，態度竟非常親暱……