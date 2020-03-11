【新冠肺炎】蔣雅文甜品店生意大跌五成　「疫」境自強：再撐看看

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）向全世界蔓延，全球經濟受到衝擊，上至大財團下至小商戶，幾乎都不能倖免。在台灣與家人經營甜品店「心地日常」的蔣雅文（Mandy）也苦訴生意慘淡，忍不住在IG「放負」，不過她同時也在「疫境」中自勉，相當正面。

在肺炎疫情的影響下，蔣雅文在台灣的甜品店生意大受打擊。（IG圖片／yawen_j）

Mandy指去年年底無預警燒掉近七成備用金，同時因為政治立場被取消多個工作，隨即又因為肺炎疫情蔓延，日本韓國香港的遊客大幅減少，加上抗疫減少出門的本地人，導致甜品店業績平均只剩以往的五成，是歷年最慘淡，加上看着每隔幾步的鄰店一家家接着倒閉，令她心裏發寒。

不過Mandy認為自己「沒資格抱怨」，所有現實問題都無法躲避，她同時慶幸自己還有健康有體力有意志，「能吃苦向來都是我的強項，先是開源節流縮減開支，更下了決心要在三個月內把家當減少50%，非常時期那些身外物都不重要了。」Mandy將自己的家當放到賣場，既可以幫補家計，同時二手用品也相當環保。

蔣雅文與家人經營甜品店「心地日常」。（IG圖片／yawen_j）

Mandy在文中最後自勉，也鼓勵同樣正經歷水深火熱的人：「覺得逆境雖然苦，但每次都會蹦出一個進化後的自己，等時間過了回頭看其實也不是多大不了的事，前面總有出路的我們再撐看看吧。」