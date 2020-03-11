【多圖】薛凱琪近照走樣激似卡通人物　重溫阿Fi多年「進化」歷程

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，單計香港已有過百單確診個案，搞到市民侷住戴口罩，要行山登高才敢除罩呼吸新鮮空氣，而最近也有不少女藝人變成「山系女孩」，其中包括歌手薛凱琪（Fiona）。今日（11/3），薛凱琪在社交網站貼出多張行山靚相，相中的她頭戴橙紅色Cap帽、身穿黃色棉質背心，盡顯Sporty活力，而她更用了綠色橡筋紮出兩條孖辮，令她即使已經38歲，但仍然滲出淡淡的少女味。

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不過，細心一看，相中的薛凱琪可能和大家印象中的薛凱琪似乎有所分別，更好像與動畫電影《反斗奇兵4》（Toy Story 4）角色「嘉比嘉比」（Gabby Gabby）撞樣，最明顯的部份是相中薛凱琪的鼻子形狀與往日大有分別，鼻尖更翹、鼻翼更大。其實，薛凱琪一直以來都被外界指出樣貌持續有變化，由早年的Baby fat青春少艾，到最近的V面女神，更有網民直言她開始與新加坡歌后孫燕姿愈來愈似。

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