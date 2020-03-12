【法證先鋒IV．劇透】又有新兇案　竟然一開始就死兩個人！

《法證先鋒IV》 第十九集劇透。

膠袋封頭案死者巧瑩（胡美貽飾）的哥哥孝達（吳家樂飾）回港，孝達對巧瑩的死大感難過，惟輝煌（譚俊彥飾）對孝達的態度存疑。高靖（朱晨麗飾）遇見一女子程淘（趙璧渝飾）危立天台，臨危不亂將之救回。法證從程淘曾進食的三文魚醬中，驗出含迷幻藥成份「裸蓋菇素」。警方跟進調查後，發現程淘不但認識巧瑩，與孝達的關係亦千絲萬縷，推測兩宗案件或有關係…為確定巧瑩生前曾否服食「裸蓋菇素」，輝煌等人全力趕在巧瑩屍體火化前阻截，好讓家希能再次驗屍。另一方面，法證在程淘的家居垃圾中有所發現，終解開巧瑩死亡之謎。徐意（湯洛雯飾）打算做網絡倫敦金騙案獨家報道，卻出師不利，失望之際巧遇高安（黃浩然飾），言談中亦感受到高安對敏莉（鄭希怡飾）的情意。然徐意離開時，赫見本應身在外地的敏莉，正與另一男子結伴同行，態度竟非常親暱！

黃浩然隨時慘戴綠帽？（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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徐意探問高安有關敏莉之事，見高安全不知情並對敏莉無比信任，徐意內心忐忑，不知應否坦然相告。一輛私家車失事倒插山坡，司機卓南身亡。經調查後，發現卓南曾被這輛失事私家車撞倒，且在車禍前已死亡，眾人疑惑不解。警方透過法證從卓南鞋底石粒找到的線索，結合調查所得，推斷出卓南的遇害地點。未幾，同一地點發現失事私家車車主聶正弘的屍體被吊在懸空的廢車中。輝煌不排除正弘的死跟卓南有關，同時，警方查知正弘生前曾與朋友姚逸桐結怨…綺寧（康華飾）對慧明（陳煒飾）深感愧疚，央求原諒，然慧明態度決絕。慧明遛達散心，在甜品店遇到身兼伙計的輝煌，輝煌看得出慧明煩惱，耐心聆聽並給予意見。慧明決定原諒立維（鄭子誠飾）之際，綺寧卻說出已懷有立維骨肉，要慧明離開。

又一單兇案！（《法證先鋒IV》截圖）

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