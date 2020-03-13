小S忍4年揭《康熙來了》停播內幕　吳姍儒嚇親：我退出演藝圈好了

台灣藝人炎亞綸和吳姍儒（Sandy）日前上蔡康永與小S主持的《花花萬物2》，Sandy被蔡康永和小S虧：「搶到的果實好吃嗎？」

原來在2016年《康熙來了》停播後，該時段接檔的節目就是吳宗憲與Sandy主持的《小明星大跟班》，面對蔡康永和小S輪翻逼問，讓Sandy幽默說：「退出演藝圈好了！」

小S蔡康永分享《康熙來了》停播幕後趣聞。（Youtube@friDay影音）

Sandy與爸爸吳宗憲在《小明星大跟班》節目上是同事關係，下了節目秒變回父女：「爸爸會一直唸要我學他多喝水，身體才會健康。」至於爸爸會不會接受有天女兒主持的酬勞比他高？Sandy直說：「不可能比他高啦！他那麼資深我是在跟人家比較什麼。」透露自己主持費一般。

小S開玩笑與吳姍儒對質：「你幹嘛搶我們節目啊？」（Youtube@friDay影音）

吳姍儒自爆爸爸吳宗憲在家都打赤膊僅穿四角褲，透露爸爸時常對她說：「妳是我城堡裡的公主。」但對爸爸對兩個妹妹也是這樣說，導致三姊妹因此吵架。小S好奇問Sandy，吳宗憲對兒子是否會說：「你是我城堡裡的王子」，Sandy笑回：「爸爸會說『僕人退下』！」

面對蔡康永和小S輪翻逼問，讓Sandy幽默說：「退出演藝圈好了！」（Youtube@ friDay影音）

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