41歲廖碧兒突然「變樣」　修圖修太多鬧出笑話

現年41歲的廖碧兒（Bernice）於2011年離開TVB轉戰做紅酒生意後愈做愈有，不但擁有國際品酒資格，亦是多個酒會成員，去年更於加拿大重拾學業修讀商科課程，成為真正的女強人。Bernice在Instagram發文透露，以前讀大學時其實想讀醫，奈何因為爸爸當時擔心她讀醫做醫生需要經過十幾年時間而嫁不出，結果她選擇轉科，更輾轉參加選美加入香港娛樂圈成為演員。

廖碧兒閒時亦有抽空回港參與拍攝。（資料圖片）

Bernice在香港發展後一直忙於工作為事業打拼，直至有年拍戲受傷才意識到什麼是最重要的：「幸運地在演藝生涯中途有機會闖入釀酒界，拍劇的同時都有機會去完成以前未完成的大學課程。希望每個女孩子心中都要有熱愛的事同夢想，為之而努力追夢，開心每一天。」

廖碧兒透露讀大學時因為爸爸的一番話放棄讀醫。（Instagram：@berniceliuofficial）

雖然Bernice幾年前已逐漸淡出幕前，其實她閒時亦有抽空回港參與拍攝，去年更接連在ViuTV出演《婚內情》和《娛樂風雲》。她雖然長期身在外國，但亦經常在社交網站大方分享不少靚相。不過，Bernice日前上載在雪景前影的一張照片卻突然變樣惹來整容疑雲，但後來的照片又回復之前的凍靚靚樣，因此估計Bernice應該是修圖時不慎修歪而鬧出笑話。

廖碧兒突然變樣惹來整容疑雲。（Instagram：@berniceliuofficial）

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