【法證先鋒IV．劇透】黃浩然綠帽已戴？　不過最緊要除得快

《法證先鋒IV》 第二十集劇透。

徐意（湯洛雯飾）探問高安（黃浩然飾）有關敏莉之事，見高安全不知情並對敏莉（鄭希怡飾）無比信任，徐意內心忐忑，不知應否坦然相告。一輛私家車失事倒插山坡，司機卓南（卓南飾）身亡。經調查後，發現卓南曾被這輛失事私家車撞倒，且在車禍前已死亡，眾人疑惑不解。警方透過法證從卓南鞋底石粒找到的線索，結合調查所得，推斷出卓南的遇害地點。未幾，同一地點發現失事私家車車主聶正弘（姚宏遠飾）的屍體被吊在懸空的廢車中。輝煌（譚俊彥飾）不排除正弘的死跟卓南有關，同時，警方查知正弘生前曾與朋友姚逸桐（黃得生飾）結怨…綺寧（康華飾）對慧明（陳煒飾）深感愧疚，央求原諒，然慧明態度決絕。慧明遛達散心，在甜品店遇到身兼伙計的輝煌，輝煌看得出慧明煩惱，耐心聆聽並給予意見。慧明決定原諒立維（鄭子誠飾）之際，綺寧卻說出已懷有立維骨肉，要慧明離開。

康華成為第三者。（劇照）

立即重溫上集精彩劇情：

+ 12 + 11 + 10

以下內容有劇透，逃生門在此：

【法證先鋒IV】陳志健為父親放棄全職演員：監製覺得OK自然用你

【法證先鋒IV】胡美貽演死屍去到盡：只有打底衫打底褲畀我

慧明因與立維、綺寧關係陷入僵局，感到煩躁鬱悶，輝煌試圖開解，慧明卻表示想獨自冷靜。另一方面，慧明與綺寧爭執的片段被放上網，法證眾人議論紛紛，高安則相信慧明能好好處理。輝煌、高靖繼續調查兇案，向曾與正弘結怨的逸桐問話，逸桐態度囂張，惟沒有證據指向逸桐與兇案有關。然而輝煌調查逸桐的社交網站時，卻有意外收穫…高安在醫院遇到敏莉，錯愕不已。敏莉無奈向高安坦白在外地的經歷和是次回港的原因。高安知悉後默然惆悵…法證從新證物化驗結果中得到線索，推敲出卓南和正宏的遇害經過，但互不認識的二人，何以有所交集？直到輝煌從網罪科拿到已修復的卓南手機，發現一名女子「阿殷」…高安沉澱心神，終在與敏莉之間的關係，作出決定。

佢好似發現咗啲嘢。（《法證先鋒IV》截圖）