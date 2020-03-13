【法證先鋒IV】李施嬅下屬阿勳勁猛料　才華洋溢兼唱片公司太子爺

熱播劇《法證先鋒IV》內，除了一眾主角好戲，就連配角亦相當搶鏡。當中飾演法醫科高級醫生Dr. Man（李施嬅飾）下屬阿勳的張子丰原來是猛料之人，除了才華洋溢，爸爸更是唱片公司老闆！

張子丰戲份亦相當重！（劇照）

張子丰集才華於一身！（IG/@chzfung）

現年32歲的張子丰畢業於加拿大皇后大學，主修電影，副修心理學，亦曾到美國洛杉磯的紐約電影學院進修演藝技巧。2010年回港後，他就被聘請擔任電影製作助理，曾參與荷李活電影《世紀戰疫》和《特務戇J》等外國電影的製作之後開始監製及執導其他歌手的MV，更憑百萬點擊率網絡短片《那夜凌晨，我坐上了大埔開往旺角的GoGoVan》獲Google評選為「香港十大最成功Youtube廣告排行榜」首位。

《世紀戰疫》由史提芬蘇德堡執導，麥迪文（Matt Damon）和琦溫斯莉（Kate Winslet）主演，香港演員徐天佑和何超儀都有份演出，在戲中飾演兩姊弟。（《世紀戰疫》劇照）

英國笑匠路雲雅堅遜！（劇照）

成績驕人！（YouTube截圖）

點撃下圖睇更多!

+ 6 + 5 + 4

2012年，張子丰加入爸爸張國林的環星娛樂，更在2013年正式以歌手身份出道，推出其首支個人派台歌曲「1880」並親自執導同公司藝人的MV，包括：尹光、康華和陳詩欣等等。2017年，他開始執導電影《吃貨神探之獵獸行動》和電視劇《型事青春檔案》，至今執導作品已多達五十部。

樣樣都咁掂！（IG/@chzfung）

去年，他轉投邵氏兄弟旗下，發展幕前演藝事業，參與拍攝無線合拍劇集《解決師》及《法證先鋒IV》。同年，他又成立製作公司「MOVING PICTURES」開始拓展音樂業務，成為新音樂廠牌，繼續幕前幕後雙線發展。

有型！（劇照）

早前更夥拍25歲澳門網紅佩男合作！（IG/@chzfung）

點撃下圖睇更多！