麥秋成執導微電影首播　羅天宇爆拍攝難忘事：坐咗七千蚊的士

由麥秋成自編自導自演、遠赴日本鳥取縣自資拍攝的首部音樂微電影《戀戀季節－冬至篇》於昨日（14/3）白色情人節在YouTube上架，而主角羅天宇、蔣家旻、麥秋成同日亦到麥秋成的排舞室舉行記者會，分享拍攝趣事。羅天宇坦言又要演戲又要唱情歌，比起操六嚿腹肌更加困難：「最記得拍攝最後一日，因為秋成想我拍多幾個鏡頭，但我又趕住返香港拍劇，所以佢最後安排咗的士，由鳥取縣送我去大阪機場，呢程的士埋單要10萬日圓，即係7千蚊港紙，最後佢埋單，真係好難忘。」

羅天宇分享時指拍攝過程難忘。（陳志嵐攝）

之後，麥秋成孭蔣家旻出場，原來這是微電影裏面其中一個場口，講述蔣家旻失去羅天宇而借酒消愁，而暗戀她的麥秋成一直留在身邊默默陪伴，還在鳥取縣街頭孭她返回酒店。回想這場戲，蔣家旻坦言自己是「真飲酒」，一來當時鳥取縣天氣相當凍，可以暖身之餘，有少少酒精的幫助，令她更入戲，不過都是適可而止，沒有飲醉。提到蔣家旻與羅天宇自《愛．回家》後久未合作，蔣家旻說覺得羅天宇比以前成熟穩重得多，但始終兩人太好朋友，埋位拍攝溫馨拍拖場面時，難免會有點尷尬。

麥秋成孭蔣家旻出場。（陳志嵐攝）