15歲學生妹激似BLACKPINK Jennie爆紅　仙氣家姐牛津畢業顏值超高

近日一位年僅15歲的學生妹「三三」因為擁有精緻五官及清純氣質而在網上掀起熱議，目前在IG已經坐擁4.1萬名粉絲，笑容甜美的她更獲激讚與韓國人氣女團BLACKPINK成員 Jennie十分相似。不過原來三三還有一位仙氣家姐，不但外形亮眼，更是牛津大學畢業，兩姊妹都擁有神仙顏值！

年僅15歲的學生妹「三三」因為激似BLACKPINK成員Jennie而爆紅。（IG@tianyiiw）

同Jennie一樣樣貌甜美。（IG@jennierubyjane）

在IG上自述來自北京和香港的三三迅速走紅，眼大大、鼻高高的她五官非常精緻，似足混血兒，笑起來更十分甜美，氣質清新可人，是名副其實的美少女。三三經常在IG Post自己的旅行靚相，足跡遍佈英國、法國、日本、土耳其等國家，相信家境都不錯。雖然三三年紀輕輕，但擁有天使面孔的她非常識打扮，無論任何造型都可以完美駕馭，展現出不同氣質。而且她面對鏡頭自信十足，任何Pose都難不倒她，吸引了大批粉絲關注。

三三經常在IG Post自己的旅行靚相。（IG@tianyiiw）

+ 27 + 26 + 25

三三曾在IG分享與哥哥及家姐的合照，想不到她一家人顏值都超高，哥哥高大靚仔，家姐更加是高學歷的靚女。三三與家姐Yoyo同樣擁有精緻五官，十分相似。從牛津大學畢業的Yoyo現時在香港M+博物館工作，除了是一位高材生之外，身形高䠷的她更不時在IG分享水着照，一雙白滑長腿相當吸睛！三三同Yoyo兩姊妹在網上擁有超高人氣，不少網友都留言大讚：「一家基因都太好了」、「神仙姊妹」、「令人窒息」、「笑起來好甜」！

三三有一個哥哥、一個家姐，一家人顏值都超高。（IG@tianyouw）

從牛津大學畢業的Yoyo身形高䠷，不時在IG分享水着照。（IG@tianyouw）