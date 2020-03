【新冠肺炎】美國網紅發起另類「挑戰」　舔飛機廁板被轟噁心

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情持續肆虐,且已蔓延全球並在世界各地大爆發,除了亞洲,歐美澳等多地亦成為了重災區。世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)14日也發起「洗手挑戰」活動,並點名名人如韓團BTS防彈少年團等參加,希望用名人的影響力而令大家的防疫意識有所提高。另外,美國總統特朗普也於13日宣佈美國進入國家緊急狀態,不過有一個美國網紅竟然在抖音(Tik Tok)發起新冠肺炎挑戰(Coronavirus Challenge),內容更震驚網民。

現年22歲的Ava Louise在IG有15.4萬粉絲。(Instagram@avalouiise)

該名22歲的美國網紅Ava Louise於上周日(15日)在網上拍片平台Tik Tok上載了一段影片,影片可見,她身處在飛機的廁所,她蹲了下來,然後舔了廁板一下,之後更兩隻手做出V字的勝利手勢,片段中也寫上了「Coronavirus Challenge」的字眼,同時她留言寫上︰“Please retweet this so people can know how to properly be sanitary on the airplane.”(請分享這段影片,讓大家知道如何在飛機上保持衛生)。Ava Louise在Twitter上上載了該影片,現時觀看次數近30萬,而其他網民轉發她的片段最高的有近700萬人觀看過。網民對她的行為大呼噁心,而且有人覺得她是為了刷存在感,希望得到人關注。

不過,Ava Louise依然在Twitter留言發表她的「偉論」,例如︰「只有窮人才會患新冠病毒」、「你有新冠肺炎是因為你醜」等等,又話自己的行為是「社會實驗」,此網紅的行為引起連登討論區的網民討論,而Ava Louise也知道了自己衝出國際,在Twitter轉發連登連結,寫道︰「I’M GLOBAL」(我衝出國際了),似乎為自己的行為感到自豪。

