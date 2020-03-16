【新冠肺炎】美國網紅發起另類「挑戰」　舔飛機廁板被轟噁心

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，且已蔓延全球並在世界各地大爆發，除了亞洲，歐美澳等多地亦成為了重災區。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日也發起「洗手挑戰」活動，並點名名人如韓團BTS防彈少年團等參加，希望用名人的影響力而令大家的防疫意識有所提高。另外，美國總統特朗普也於13日宣佈美國進入國家緊急狀態，不過有一個美國網紅竟然在抖音（Tik Tok）發起新冠肺炎挑戰（Coronavirus Challenge），內容更震驚網民。

現年22歲的Ava Louise在IG有15.4萬粉絲。（Instagram@avalouiise）

該名22歲的美國網紅Ava Louise於上周日（15日）在網上拍片平台Tik Tok上載了一段影片，影片可見，她身處在飛機的廁所，她蹲了下來，然後舔了廁板一下，之後更兩隻手做出V字的勝利手勢，片段中也寫上了「Coronavirus Challenge」的字眼，同時她留言寫上︰“Please retweet this so people can know how to properly be sanitary on the airplane.”（請分享這段影片，讓大家知道如何在飛機上保持衛生）。Ava Louise在Twitter上上載了該影片，現時觀看次數近30萬，而其他網民轉發她的片段最高的有近700萬人觀看過。網民對她的行為大呼噁心，而且有人覺得她是為了刷存在感，希望得到人關注。

不過，Ava Louise依然在Twitter留言發表她的「偉論」，例如︰「只有窮人才會患新冠病毒」、「你有新冠肺炎是因為你醜」等等，又話自己的行為是「社會實驗」，此網紅的行為引起連登討論區的網民討論，而Ava Louise也知道了自己衝出國際，在Twitter轉發連登連結，寫道︰「I’M GLOBAL」（我衝出國際了），似乎為自己的行為感到自豪。

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