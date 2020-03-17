【法證先鋒IV．劇透】陳煒係真兇？　康華強力指控

《法證先鋒IV》第二十二集劇透。

上回講到，警方繼續追查卓南（鍾君揚飾）和正宏（姚宏遠飾）的死因內情，憑藉卓南生前與網友「阿殷」的視像通話影片，查獲阿殷的藏身之處，並憑現場搜獲之證據，發現阿殷的身分並不簡單。警方從逸桐（黃得生飾）的口供中，得悉阿殷與正宏亦有關連。輝煌（譚俊彥飾）率眾前往阿殷家調查時，阿殷已不知所蹤，然輝煌推斷出阿殷的去向與動機…高安（黃浩然飾）向眾人坦言與敏莉（鄭希怡飾）的狀況，慧明（陳煒飾）亦有所領悟。立維（鄭子誠飾）向綺寧（康華飾）坦承想法後，相約慧明見面，慧明應允赴約。見賢（海俊傑飾）突然回港探李秋（謝雪心飾），家希（李施嬅飾）驚喜萬分。李秋和新同房淑娟（羅蘭飾）因排練粵劇之事起爭執，李秋言語間無心刺中淑娟痛處，淑娟拂袖而去。見賢和家希耐心替二人化解干戈。慧明赴約，卻久久不見立維，遂前往立維家，赫然發現命案。經法證、法醫及重案三方調查後，疑兇竟直指向慧明。

鄭子誠死咗！！！（《法證先鋒IV》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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輝煌懷疑慧明曾在案發期間到過立維家，慧明因沒有不在場證據，無法洗脫嫌疑。同時綺寧竟主動向警方提供協助，聲稱知道立維家兇案發生經過。家希察覺到綺寧供詞奇怪，高安亦指出案發現場的指紋痕跡，以及立維家附近撿獲的針筒劑量皆有疑點，推斷兇案死者的死因另有內情…慧明偶遇立維的朋友睿廣，閒談後讓慧明再次勾起對立維的感情，內心沉痛悲傷。李秋與院友們為淑娟的生日籌謀，淑娟則滿心期待能與女兒及外孫一同慶祝生日，未料事與願違，見賢略花心思，讓淑娟重現歡顏，李秋、家希亦高興。家希在見賢家中發現鯨魚燈，見賢以鯨魚為喻向家希表白…高安驗出立維家窗簾沾有威士忌煙味，懷疑與兇案有關。另一方面，慧明意外發現真兇可能在咫尺之間…

家希察覺到綺寧供詞奇怪。（《法證先鋒IV》截圖）

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