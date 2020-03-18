【新冠肺炎】冥想靜修後得悉疫情爆發　謝拉力圖嘆12日改變全世界

奧斯卡得獎男星謝拉力圖（Jared Leto）所主演的蜘蛛俠反派電影《魔比煞》（Morbius）即將於今年7月上映，在宣傳工作開始前，謝拉力圖趁着空檔就去了沙漠進行為期12日的冥想靜修，回到洛杉磯後才得悉新型冠狀肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球。

他昨晚在Instagram上載帖文表示，在過去12日的冥想靜修中跟外界完全隔絕，沒有電話及任何通訊，故不知道外面發生什麼事：「昨天離開後走進了截然不同的世界，一個完全改變了的世界，令人非常震驚。我從全球各地的朋友和家人收到大量訊息，正了解最新的情況。希望大家一切還好，在這裡向所有人發送正能量。盡量留在室內，注意安全。」大量網民看到此Post後瘋狂留言表示他很幸運，並勸他應該繼續留在沙漠，更有人搞笑指謝拉力圖已經錯過買廁紙的最佳時機：「完全想像不到沒有廁紙怎樣過活。」

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另外，兩星期前謝拉力圖上載了自己跟美國攀岩好手Alex Honnold去到內華達州（Nevada）攀岩，身處600英尺高空時，繩索差點被岩石割斷，幸好在完全斷掉前去到安全位置。其後他將事件在Instagram分享給網民及粉絲，談到命懸一線的一刻，他直言感覺很奇怪，沒有想像中那麼害怕，感覺有點憂鬱，但整體上好好玩。不少人都留言慰問偶像，更坦言他要顧好自己的生命才能繼續推出更好的作品。