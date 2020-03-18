【新冠肺炎】爆金宇彬確診網友憂患癌後影響抵抗力　公司否認感染

新型冠狀病毒（COVID-19，又稱武漢肺炎）於全球大爆發，肆虐世界各地，不少名人紅星都相繼感染，疫情嚴峻。昨日（17日），有外媒報道指，韓國男星金宇彬疑似感染新冠肺炎。

據外媒《Somag News》報道，之所以會傳出這個消息，是因為一間名為Ituaja的印尼媒體表示有一位工作人員與金宇彬工作後，檢測新型冠狀病毒的結果呈陽性，而在一次拍攝過程中，他感染了金宇彬。

但另一間外媒《REX》報道稱，有關金宇彬感染新冠肺炎的新聞是假的，因為他所屬的經紀公司目前尚未發表任何聲明證實或否認這個消息。

除此之外，韓網也未有任何有關「金宇彬感染肺炎」的報道，因此極大可能是誤傳。

有外媒報道指金宇彬感染了新冠肺炎。（naver）

儘管如此，不少網友還是為金宇彬擔憂，紛紛表示：「不要是真的啊，他身體經過那次大病，肯定抵抗力不行的啊，真的希望沒事」、「公司快出來闢謠」、「別了吧，哥哥已經夠慘了」等等，心情緊張。

儘管金宇彬所屬公司尚未有任何回應，但一班網友非常擔心。（微博@金宇彬）

金宇彬2017年5月診斷出鼻咽癌，經過2年6個月的治療，於去年11月21日正式復出，宣布重新開始活動，之後舉辦了粉絲見面會。而3月末，金宇彬即將拍攝大製作電影《外星人》，是一套以居住在韓國的外星人為題材的科幻犯罪作品，還有一班高人氣實力演員加盟，包括蘇志燮、柳俊烈、金泰利等。

有網友就此消息在IG私信金宇彬公司AMEnt，官方回覆「金宇彬並未感染病毒，報道是誤報，他現在很健康，多謝關心。」

網友向金宇彬所屬公司求證，對方否認外媒報道。（網絡圖片）

期待金宇彬的回歸作。（naver）