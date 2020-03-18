【慶餘年】李沁童年照曝光氣質逼人　學昆曲出身穿正旦裝激靚

無綫熱播內地古裝劇《慶餘年》雖然是一部以男性為主的劇集，但劇中仍然出現不少女演員，其中女主角林婉兒（李沁飾）的高顏值仙氣氣質最吸睛，皮膚白滑加上水汪汪大眼睛，猶如仙女下凡般打動不少網友的心。

正因為人氣急升關係，不少網友曝光了她許多童年照片，其中一張是嬰兒照片，單看五官根本難以想像是李沁本人，而她亦不是所謂的「美人胚子」。直到她開始長大之後五官慢慢變得立體，長得亭亭玉立非常出眾，所以不禁令人覺得她外貌徹底成功逆襲，屬於「女大十八變」的女生類型。

李沁在《慶餘年》中有「雞腿姑娘」之稱。（李沁工作室微博圖片）

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從曝光的嬰兒時期照片看，身穿粉紅色套裝的李沁眼睛比較細小，嘴巴微微嘟起，單看她的五官與眼神，根本難想像此人就是李沁，只能夠用「可愛」來形容她。沒想到慢慢長大之後，她的五官開始變得立體，擁有一雙水汪汪大眼睛與高高的鼻子﹑而且臉型更是屬瓜子臉，如此的搭配已經是美人一名，加上她天生散發的清冷氣質，孩童時期外表就已經非常出眾。

而從11歲開始就接觸戲曲的她，從小練就了一身好身段。從她小時候戲曲照片而看，她當時身穿華麗衣裳，頭戴釵飾非常高貴，小小年紀已經有正旦的樣子，為她日後奠下了一條重要道路。或許受到戲曲的影響，李沁在2004年時，考入上海戲劇學院附屬戲曲學校，主要學習昆曲表演。

嬰兒時期的李沁好可愛的。（李沁工作窒微博圖片﹑你要學會自律啊微博圖片）

或許因為外表出眾身段好的關係，李沁在學時期不時出演正旦角色，其昆曲的正旦扮相更是唯妙唯肖。梳化起昆曲正旦裝的她，雍容華貴儀態萬千，一顰一笑都非常出色。據指，當時她的表現亦被上海崑劇團團長蔡正仁選中，成為了該團重心培養的第五代「杜麗娘」，可見她的外貌與氣質是多麼打動人心。

李沁除了打動蔡正仁之外，著名導演李少紅更因為她的表現而挑選她為新版《紅樓夢》中飾演薛寶釵一角，她曾經接受訪問時對李沁讚不絕口：「她學昆曲就是正旦，閨門旦出身，而且是國家重點培養的那幾個當中，也是一直秘密培養的。我們把她找出來是非常不容易的一件事情，所以她實際上在我們進新《紅樓夢》之前，她已經有九年學昆曲的經歷，而這個經歷實際上非常單調，就是完全練基本功與世隔絕。所以她是能夠耐得著住性子，而且能夠願意在一步一步地能夠紮紮實實的走出來，我覺得像這樣子的演員學到的東西都會消化在她的血液裡面，能夠慢慢的滋養出來的就是受益。我覺得她應該是這種類型的演員。」

李沁孩童時期外表非常出眾。（你要學會自律啊微博圖片）

對於李沁在學時期昆曲造型曝光，不少網友都大為驚訝，皆因她的昆曲裝扮非常漂亮，是一位非常有古典美特色的女子。亦令大家一致讚賞她是非常適合穿古裝的女明星，難怪她有「古裝美人」之稱。從嬰兒時期逆襲成功變為大美人，李沁的外貌的確在內地90後女星中數一數二特別出色。

李沁昆曲扮相好唯美。（沁人心脾的菇涼微博圖片）

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