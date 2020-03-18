外籍男搭港鐵口水抹扶手　趙永洪怒轟：擺明特登，好離譜

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情肆虐全球，市民衛生意識極速提升以防受感染。今日（18/3），網上瘋傳一條40秒的短片，一名外籍男士乘坐港鐵港島綫時，趁乘客不注意時拉下口罩，再把手指放入口，舔口水後再抹落扶手柱上。之後他再戴回口罩，行為古怪。外籍男士的行為隨時散播病菌，大家搭地鐵時真係要多加留意。

逐格睇外籍男士缺德行為：

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藝人趙永洪看到短片後，非常憤怒，更在IG轉載並寫着：「WhatX u doing？fxxxxxxk...」他接受《香港01》訪問時指外籍男士的行為非常恐怖，認為對方的行為是刻意的：「好黑人憎，大佬呢個病人命關天，可大可小。佢好鬼醒，佢整上去啲膠、金屬上面，病菌可以存活好耐，睇佢個樣都唔係戇居居，好明顯（有意圖）。衰到爆，自自然然我都當你撩下牙，你除低口罩或者唔戴，鬼佬好多都唔戴口罩，人哋都吹你唔漲，但你咁做就擺明特登，好離譜。」

趙永洪4月的外地工作都因疫情影響全部取消，他亦提醒大家要注重個人衛生，做好個人防護：「交通工具可以唔搭就唔搭，必須要帶酒精搓手液、消毒濕紙巾，口罩帶多幾個喺身，街邊見到有人冇，畀個佢都好。」