【法證先鋒IV．劇透】泳裝女屍曾遭性侵　張穎康現身有可疑

《法證先鋒IV》第二十四集劇透。

慧明（陳煒飾）試圖獲取兇案證物，險遭殺身之禍，幸輝煌（譚俊彥飾）及時趕至，成功逮捕真兇。案件告一段落，慧明對此案所帶來的衝擊不無唏噓，輝煌勉勵慧明，慧明亦對輝煌的過去更為了解，二人建立了牢固的羈絆。家希（李施嬅飾）、見賢（海俊傑飾）發現李秋（謝雪心飾）的記性日漸轉差，懷疑李秋患有認知障礙症，遂以身體檢查為名，帶李秋做相關檢查。李秋得悉真相後大發雷霆，家希、見賢大感無奈。高靖（朱晨麗飾）在商場目睹有人拐帶小孩，馬上情急制止，其後始知是誤會。剛來到的高安（黃浩然飾）看在眼內，明白高靖與自己一樣，無法忘懷二十三年前失去重要親人的悲痛。家希、見賢接到淑娟（羅蘭飾）通知，稱李秋不知所蹤，幸好虛驚一場，李秋亦接受自己患有認知障礙症。另外，郊外引水道發現一名身穿泳衣的女屍，死狀似在游泳，狀甚奇詭！

究竟咩事？（《法證先鋒IV》截圖）

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引水道發現的女屍查證後，為十五歲中學生許穎芝，其母許太得悉女兒死訊後，當場崩潰。警方從許太口中，得知游泳教練顧永健有機會是穎芝生前最後接觸過的人，然永健表示案發當日練習結束後，再沒見過穎芝。另外，穎芝學校校長提及穎芝的異樣，高安懷疑穎芝可能患有「性侵害創傷症」，家希更指穎芝雖死於溺水，卻非當場溺斃…法證從穎芝身上殘留的魚塘水成份，找到非法排放魚塘水的司機，並有所發現。高靖追逐疑犯時，得到網紅Michael Ma相助，化險為夷。另外，家希從穎芝抽取肺水腫的水樣本交給法證化驗，結果令案情出現意想不到的發展…高靖與Michael合力追捕的片段在網上瘋傳，更被封為「最勇CP」。湛霆（鄭俊弘飾）打算為自己舉辦生日會，卻被高安、輝煌揭穿別有用心…

麥玲玲係受害人嘅校長。（《法證先鋒IV》截圖）

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