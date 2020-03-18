【男排女將】陳卓賢Ian爆有多幕除衫戲　仲同演員有親密鏡頭？

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（18/3）現身商台宣傳新歌《正式開始》外，亦透露5月尾會推出第四首個人作品：「好期待，曲、詞都係自己寫，第一個親生仔準備面世，我係咁問花姐可唔可以早啲出，快啲同大家見面。」

Ian第四首個人作品的主題是關於犧牲。（葉志明攝）

早前的白色情人節（14/3），Ian親手煮飯給fans食，他對自己的廚藝充滿信心：「我自己都覺得好食，我食晒，佢應該都冇講大話，ok嘅唔差。我煮咗好多，有魚、有牛，畀多個choice佢揀，煮咗出嚟佢唔食就尷尬，做定兩手準備。（會唔會再煮畀fans食？）可能下年情人節，如果咁啱又出一隻咁樣嘅歌，可以試下，年度嘅一個event。」

Ian拍攝新劇《男排女將》隻手曬黑咗好多。（葉志明攝）

受到疫情影響，Ian拍攝中的新劇《男排女將》都會延遲播出：「租唔到場地，早幾日要去到梅窩拍，嚟緊都會停一停，體育館都未開放，都會延遲咗少少。」Ian爆已拍攝劇中的第一幕除衫戲：「已經剝咗，之後仲有，唔係得嗰一場。（健身見成果未？）Ok㗎，有啲嘢睇，而家當然再好啲，嗰時都應該唔失禮，唯一挑剔係我皮膚太白，打埋燈好似反光咁，我要曬黑啲。（係咪曬唔黑？）唔係，我黑咗好多，拍完劇隻手黑咗好多，同埋着波衫，有護膝，全身一截截。」

拍攝偶像劇，難免會有親密鏡頭，Ian說：「我會俾另一位演員錫，錫面，唔算好親密，但而家未拍嗰幕。（如果要kiss，你ok？）劇情好需要我都ok，好似AK（Anson Kong）微電影，有一幕錫額頭，我即刻同佢講，點會錫額頭，嗰幕擺明要錫咀，觀眾睇落有力啲，工作上需要我係接受。（驚唔驚fans呷醋？）我諗佢哋都會理解，做嘢啫。」

點撃睇更多Ian靚相：