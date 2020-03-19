高雲翔與王晶澳洲涉性侵案裁決終出爐　所有控罪不成立獲無罪釋放

憑住大陸劇《羋月傳》中飾演義渠王一角走紅，現年37歲的內地男藝人高雲翔，與內地電影製作人王晶，同於2018年3月在澳洲涉嫌性侵一名女子被捕。兩人被控多項控罪，當中「夥同嚴重性侵（Aggravated Sexual Assault in Company）」控罪的最高刑罰為終身監禁。案件經過了多次的開庭審訊。兩人由被捕至今歷時兩年，裁決終於今早出爐，高雲翔與王晶的所有罪名全部不成立，兩人同被判無罪獲當庭釋放。

高雲翔被控性侵令他前途盡毀。(網上圖片)

案件於去年年尾開審，高雲翔涉7項控罪，王晶則涉10控罪，經過多次聆訊後，最終因為陪審團未能達成一致裁決，法官宣布解散陪審團。案件於上月24日重新開審，經過19日庭審後，裁決於今日終於宣布兩人的所有控罪不成立。

高雲翔得悉結果後即雙手合十放在胸前，而王晶就即時痛哭起來，二人向陪審團鞠躬，高雲翔又向台下旁聽席舉起V字手勢。王晶休庭後致電父母表示：「我們都沒事了！」而高雲翔離開法院時，並未有回應記者有關他獲判無罪之感受的提問，只輕輕搖頭，但當他走遠後就向天大叫了一聲「Bullshit」。

高雲翔被控性侵後，與老婆離婚了。

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