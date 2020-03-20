【開心速遞】梁茵鄺潔楹原來「最索港女姊妹」　一文睇清鋪排伏線

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》轉眼之間已經播映了800多集，但仍然不時會為觀眾帶來驚喜。昨晚週五（19/03）第822集就講到「港女」Venus（鄺潔楹飾）因為搬屋而哄男朋友池子孝（阮政峰飾）碌卡幫她買梳化，好兄弟George（張明偉飾）知道後更設法拆散池子孝和Venus，從中故事更揭露了Venus和「威龍潘金蓮」Anita（梁茵飾）原來是姐妹關係。 不過大家又記不記得，其實她們兩姊妹還有一個婆婆呢？

梁茵（Kiko）和鄺潔楹（Judy）在現實生活中也會互相稱呼家姐、細妹。（《開心速遞》電視截圖）

監製林建祥接受《香港01》訪問時說：「曾幾何時透露過Venus有個家姐，而Anita都有個妹，其實Venus出場嗰時，我哋都有交代過佢有個叫『妙婆』嘅外婆。」翻查資料顯示，Venus的婆婆就是由馮素波飾演的「妙婆」，並與Venus一樣在第88集首次登場，不過「妙婆」的角色就只出現過短短一集。

馮素波（波姐）在第88集中，以Venus外婆「妙婆」的身份一同出場。（《開心速遞》電視截圖）

直到第270集以及281集，劇情才透露了Anita與Venus的關係。鄺潔楹接受《香港01》訪問說：「其實嗰時，我都有聽劇組講過我同Anita係兩姊妹，同埋已經有網民留到我哋喺對白上嘅背景好相似。」在270集中，Anita就說過自己的妹妹被一個奇怪伯伯鬧，而同集當中Venus亦被熊樹根（劉丹飾）斥責，在280集中Anita亦透露自己的原名叫「江百合」，在723集中Venus的護照上也是「江百慧」。Anita和Venus是兩姊妹這個彩蛋，足足被劇組隱藏了700多集才揭曉！

鄺潔楹飾演「港女」Venus這個角色，真是入型入格。（《開心速遞》電視截圖）

梁茵接受《香港01》訪問時說：「之前都只係講我同Venus嘅家庭背景好相似，直至今集先至完全穿咗，之後我同佢嘅集數會開始多，可能係一齊去氹啲男仔，畀小甜頭佢哋，然後要佢哋買個手袋之類呢啲港女嘢。我哋私底下都好Friend，加上個個都話我哋好似樣，唔係太高，又係甜美系列，所以好多人都話我哋似姐妹。」



鄺潔楹亦表示十分喜歡這個「家姐」：「現實中我都好似多咗半個家姐咁，因為Kiko平時都會叫細妹。嚟緊大家都會見到我同家姐嘅戲。哈哈，我都知個性格可能難頂咗少少，但係出嚟個效果幾好笑㗎。」

終於揭曉了鄺潔楹與梁茵是姊妹關係，很多網民都表示她們是「最索港女姊妹」。（IG@kikoleungyan）

至於George（張明偉飾）和Anita（梁茵飾）會否成為新CP呢？監製林建祥的口風就相當密，不肯透露：「雖然尋晚嗰集大家聽到Anita個心聲話『呢個男仔幾好』，但只係當時情況，又未至於拖下手就會愛上一個人，Anita同佐治往後係點大家就要拭目以待啦。」

究竟之後佐治（張明偉飾）和Anita（梁茵飾）會不會成為新CP呢？（《開心速遞》電視截圖）

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