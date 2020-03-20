【多圖】周柏豪IG暗Like大馬性感版Baby　超索身型吸78.9萬Fans

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，周柏豪與吳若希原定下月25日在馬來西亞雲頂舉行亦宣布延期。未知是否留在家中比較無聊，人夫兼爸爸周柏豪竟暗Like擁有大馬Angelababy稱號的黃詩棋（Yumi）的性感相，老婆Stephanie知道後會唔會嬲嬲豬呢？

Yumi清純又性感！（IG/@yumiwong_official）

演唱會延期比較得閒！（IG/@punkhippie）

柏豪手指肥出事？（IG截圖）

真係令人好想Like！（IG截圖）

其實現年30歲的Yumi在2014參演當地的喜劇片《阿炳馬到成功》入行，因為長相甜美被譽為馬來西亞的Angelababy，當地傳媒更誇讚她比Angelababy本尊更靚！她更被美國知名電影網站Tc Candler評選全球百大美女排行榜2017年的榜單中，位列57名。之後，她在2018以及2019的評選中亦有入圍。

Yumi身材火辣，更被指不科學！（IG/@yumiwong_official）

外型美艷動人的她不時都會在IG分享靚相，日前她就上載自己身穿Deep V白色背心的照片，更留言：「有人缺鈣，有的人缺鐵缺鋅，而我……缺你！」誘人的相片即吸引4.1萬人Like，難怪周柏豪亦忍唔住。

Yum平日熱愛健身！（IG/@yumiwong_official）

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