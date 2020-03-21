新冠肺炎│印度女歌回國確診沒自行隔離　總統隨時中招網民震怒

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球確診數字不斷攀升，現年41歲的印度知名女歌手Kanika Kapoor日前在IG承認確診新冠肺炎，成為印度首位受感染的藝人。根據外媒報道，Kanika於3月15從倫敦回到印度，確診肺炎後她未有自我隔離，更先後出席多個大型晚宴，其中一個聚會的賓客之後出席政要會議，印度總統科溫德（Ram Nath Kovind）亦在場。

印度女歌手Kanika確診新冠肺炎後，繼續出席不同活動，當中一場宴會與總統同場。（IG圖片／kanik4kapoor）

Kanika於3月9日從倫敦回到孟買，入境時沒有病徹，原本她需要遵從當地政策進行強制居家隔離，但她未有遵守，而她回國後兩天感到不適，於16日自行檢驗呈陽性反應後，她亦未有自我隔離，反而繼續在印度參加各種派對和宴會，包括慶祝生日，當地傳媒報道指，當天有出席活動的人，都有拍下照片，見到Kanika與賓客親密接觸。

Kanika雖然身體出現肺炎病徵， 3月15日她仍出席老爺在印度首府勒克瑙為她舉辦的晚宴，當晚有超過200人到場，當中不少都是政界官員，包括印度人民黨籍國會下院議員辛赫（Dushyant Singh）、前拉賈斯坦邦首席部長Vasundhara Raje當晚都有份出席晚宴，之後二人於3月18日參加了國會會議，與印度總統科溫德（Ram Nath Kovind）會面。科溫德擔心有感染風險，所以被迫取消或順延所有行程。

印度總統科溫德（Ram Nath Kovind）擔心受到感染，所以被迫取消或順延所有行程。（GETTYIMAGES）

Kanika自英國回國後未有遵守隔離政策，成繼續冷席活動。（IG圖片）

Kanika目前被安排住進喬治國王醫學大學隔離。她的父親確診新冠炎，母親則呈陰性反應，印度衛生部官員表示，Kanika違反強制居家隔離政策，政府將採懲罰性措施。印度民眾亦對Kanika的行為感到憤怒，指責她「不負責任」與「未受過教育」。而Kanika則在IG否認指控，指這些都是「假新聞」，她亦呼籲大眾自我隔離，假若出現病徵則須接受檢驗。