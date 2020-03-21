【食腦喪B．探班】拍餵蚊墳場戲　朱智賢自爆被林凱恩當蚊怕水

《食腦喪B》由何廣沛、江嘉敏及陳曉華主演，並有蔣志光、朱智賢、盧宛茵以及林凱恩等演員助陣。劇中何廣沛飾演以食腦維生、沒有痛感的喪屍余陽光（喪B），並與飾演「黑道千金」莫笑春（Ella）的江嘉敏擦出愛火。日前（3月9日），飾演「余氏一家」的何廣沛、林凱恩、蔣志光和朱智賢便到了西貢墳場拍攝拜山場口。

余氏一家有蔣志光、朱智賢、何廣沛、林凱恩和雪妮。（梁碧玲攝）

雖然拍攝場地是多蚊蟲的荒山野嶺，但4位演員依然表現專業，絲毫沒有抱怨，拍攝時還有講有笑，氣氛相當愉快。接受《香港01》訪問時，蔣志光便表示自己在劇中飾演家中的叔公，因為擁有異能的關係，所以經常都要替家人解決難題，而朱智賢、何廣沛和林凱恩3位則分別是大家姐、二哥和細妹。

朱智賢不忘照鏡睇自己個靚樣。（梁碧玲攝）

當日拍攝由早上7時開始到下午12時半左右，所以何廣沛凌晨時分便已經起身刷牙出門口：「我今日4點起身，但係之後會愈來愈早起身，3點完隔多幾日就變兩點半起身。咁不如我唔好瞓啦！」林凱恩聞言就笑說：「咁你咪唔驚Jetlag囉？」非常搞笑。朱智賢和林凱恩又指自己好怕早上起身會水腫。

何廣沛幫林凱恩噴蚊怕水。（林迅景攝）

同時，朱智賢也向記者爆了一個秘密：「我想講到咗（墳場）之後，佢兩個就好熱情咁話要黐住家姐，原來佢哋係當咗我係『人肉蚊怕水』，因為我好惹蚊，黐住我就唔會俾蚊咬。」