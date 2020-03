【新冠肺炎】4月Netflix增過百套影集　《Matrix》系列將全數上架

新型冠狀肺炎(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情持續全球大爆發,多國政府勸喻民眾留在家中,繼日前Netflix官方推出擴充程式《Netflix Party》,讓劇迷在煲劇期間跟朋友連線及在螢幕旁的聊天室討論劇情,Netflix再宣布為劇迷著想而購入多部電影及劇集於四月上架。

Netflix方面日前宣布在四月加入過百部劇集及電影,劇集方面有英國歷史劇《The Last Kingdom》第四季、人氣西班牙犯罪懸疑劇《紙房子》(Money Heist)及以幽默方式探討死後生活的原創黑色喜劇《After Life》等。電影方面除了有「雷神」Chris Hemsworth及《怪奇物語》(Stranger Things)中飾演警長Hopper的David Harbour主演、羅素兄弟(Russo Brothers)執導的Netflix原創電影《Extraction》之外,還購入大量經典電影,包括《廿二世紀殺人網絡》(The Matrix)系列、羅拔迪尼路主演的《的士司機》(Taxi Driver)、湯告魯斯主演的《未來報告》(Minority Report)等。

Netflix部份即將在四月上架的影視作品:

《美色饑饉40》(40 Days and 40 Nights)

《拳霸天下》(Bloodsport)

《轟天炮》劇集系列(Lethal Weapon)

《少年自讀日記》(The Perks of Being a Wallflower)

《社交網絡》(The Social Network)

《白宮淪陷3:天使淪陷》(Angel Has Fallen)

《聖鹿獵殺》(The Killing of a Sacred Deer)