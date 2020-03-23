【新冠肺炎】4月Netflix增過百套影集　《Matrix》系列將全數上架

新型冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續全球大爆發，多國政府勸喻民眾留在家中，繼日前Netflix官方推出擴充程式《Netflix Party》，讓劇迷在煲劇期間跟朋友連線及在螢幕旁的聊天室討論劇情，Netflix再宣布為劇迷著想而購入多部電影及劇集於四月上架。

Netflix方面日前宣布在四月加入過百部劇集及電影，劇集方面有英國歷史劇《The Last Kingdom》第四季、人氣西班牙犯罪懸疑劇《紙房子》（Money Heist）及以幽默方式探討死後生活的原創黑色喜劇《After Life》等。電影方面除了有「雷神」Chris Hemsworth及《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演警長Hopper的David Harbour主演、羅素兄弟（Russo Brothers）執導的Netflix原創電影《Extraction》之外，還購入大量經典電影，包括《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）系列、羅拔迪尼路主演的《的士司機》（Taxi Driver）、湯告魯斯主演的《未來報告》（Minority Report）等。

Netflix部份即將在四月上架的影視作品：

《美色饑饉40》（40 Days and 40 Nights）

《拳霸天下》（Bloodsport）

《轟天炮》劇集系列（Lethal Weapon）

《少年自讀日記》（The Perks of Being a Wallflower）

《社交網絡》（The Social Network）

《白宮淪陷3：天使淪陷》（Angel Has Fallen）

《聖鹿獵殺》（The Killing of a Sacred Deer）