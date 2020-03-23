【多功能老婆】朱晨麗洪永城因「抽水」反目　傳續集有你冇我

劇集《多功能老婆》作為去年台慶劇收視成績理想，劇中多個角色都大受歡迎，TVB亦有意乘勢開續集﹗不過播出後期朱晨麗接受《香港01》訪問時，自爆洪永城喺戲中自加吻戲，令洪永城相當不滿，有指雙方關係陷入冰點，續集變成有你冇我局面﹗今日有報導指，因為洪永城相當不滿朱晨麗，反而女方表現大方，而劇組亦知道兩個再一齊拍劇機會渺茫，監製陳寶華就表示可能交由觀眾投票決定，處理手法相當獨特。

劇集中洪永城朱晨麗互動笑料百出，估唔到現實中會因而反目。（《多功能老婆》劇照）

《多功能老婆》中幾條感情線都相當入屋，當中朱晨麗洪永城呢一對歡喜冤家，打打罵罵相當搞笑，不過朱晨麗喺去年12月中宣傳活動上，被問到同洪永城合作點滴時，突然大吐苦水：「喺劇裡面佢做我老公，少不免都會有一啲親密鏡頭，但好多時有啲親密行為都係佢自己加，其實本身劇都係寫到點到即止，佢試過有次喺開拍嘅時候，突然加咗去錫我，嗰下我唔識反應落去，嗰一刻我冇理由推開佢，為有頂住專業精神拍落去囉，事後我都有同佢講唔好再加咁多嘢落去，佢冇同我道歉呀，仲話劇情需要，雖然我同佢好好朋友，但都有啲嬲㗎！」

戲中朱晨麗洪永城有唔少攬鍚場面，所以爆出「抽水」一事令人好震驚。（《多功能老婆》劇照）

【多功能老婆．有片】洪永城突加咀戲 朱晨麗表現專業：冇理由推開佢！

報導一出洪永城反擊澄清冇「抽水」，一切係劇情需要：「我只係做返一個專業演員應該做嘅嘢。」並指朱晨麗事後有傳短訊道歉。據知TVB有意原班人馬開拍續集，但「抽水」事件令朱晨麗洪永城心有芥蒂，不願再合作，令原班人馬拍續集勢難達成。記者就事件聯絡過兩位當事人，但暫時未有回覆。

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【多功能老婆．有片】回應朱晨麗指控 洪永城澄清：係劇情需要！

有指洪永城朱晨麗心存芥蒂，難以再合作。（資料圖片）

劇集監製陳寶華接受《香港01》訪問時，被問到是否準備開拍續集，佢就話：「唔係我決定，要等公司同千嬅佢哋傾，我比較被動，傾完CAST再同我講。依家好多金主因為疫情都會睇定先。（有傳洪永城朱晨麗有你無我，係咪難以原班人馬？）又唔係第一男女主角，我諗佢哋影響力無咁大，我諗係呢排無咩新聞啫，亦唔會因為佢兩個受影響，如果男女主角大頭換咗影響大啲。同埋件事『疑似抽水』其實唔係咁嚴重啫。」寶華姐又話自己當然都好想拍續集，但拍戲係群體工作，疫情下出外食飯都有感染危機，只能暫時靜觀其變。