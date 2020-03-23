現身警星飯局連累太太囝囝被洗版　張智霖回應：事件過去了

早前網上流出警務處處長鄧炳強與晨曦足球隊、明星足球隊一同食飯、唱歌聚會的短片和合照，其後更在網上引起極大迴響，有許多市民認為於新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐期間，政府公職人員公然聚會是一個壞榜樣，而聚會中警務處處長對演藝圈中藝人（包括成龍、曾志偉、譚詠麟、方中信、盧惠光、林國斌、歐陽震華和張智霖等人）的一番發言也引起不少市民不滿。同時，張智霖（Chilam）受到網民在社交平台留言狂罵之外，他的太太袁詠儀（靚靚）和囝囝張慕童（魔童）也受牽連。

太太袁詠儀（靚靚）和囝囝張慕童（魔童）也受牽連，網上平台被網民轟炸洗版。（網上圖片）

今日（23/03）張智霖以保良局親善大使身份出席捐贈口罩活動時，就回應了上月聚會事件，表示心情並沒有受到事件影響：「但係都唔識講。」會不會因為太太和囝囝的社交平台被洗版而不快？「這個不回應了。」短片中很多人沒戴口罩？「食緊飯係無，但食完都有戴返，OK的，不過當時防疫意識可能不夠敏感。」有記者提到，太太「靚靚」似乎因此而非常生氣，Chilam就說：「事件過去了，大家向前望，希望香港大家能一條心抗疫，比任何事更重要。」囝囝知不知道聚餐事件？「他知道的，但沒有問、也不需要解釋，亦沒有不快。」

張智霖表示飯後大家都會戴口罩，並承認當時抗疫意識不足。（網上圖片）