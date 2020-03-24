【踩過界II】王浩信鬥秦沛勁重火藥味　劇透：架車差啲撞死

《踩過界II》日前（22/03）進行外景拍攝，戲中王浩信（飾文申俠）與秦沛（飾簡紹宏）更有一場街頭對恃戲份，短短幾句對白之中就充分感受到兩師徒之間的火藥味，十分震撼！王浩信接受《香港01》時說：「13年前因為一單案而令兩師徒分開咗，簡紹宏因為咁就唔認我呢個徒弟，不過又因為呢單案而令我哋拉近返個關係，其實今日場戲就係講架車差啲撞死我...」說到這裡，Paul哥就提示王浩信不能透露太多劇情。 哎呀，差少少就知個劇情！

劇中王浩信飾演「文申俠」、秦沛飾演文申俠的師傅「簡紹宏」，而潘志文就在一其中一個單元中飾演富豪「陳鴻燊」。（梁碧玲攝）

眾所周知，秦沛（Paul哥）近年甚少出現在電視圈，但每次出場定必令人看得拍案叫絕。問道有甚麼原因吸引他「出山」呢？Paul哥回答：「係監製搵我嘅，可能係因為睇完我喺舞台劇《奪命証人》嘅演出，覺得我適合啦。」更表示可以趁機與老朋友潘志文聚舊。

秦沛（Paul哥）同王浩信對戲，好期待。（林迅景攝）

在劇中的角色是否奸角？Paul哥聞言就反問記者：「你睇得我做好人少咩？真係吖。你唔好大我吖，我又嚟嗰句嘢㗎啦，哈哈哈。」看來Paul哥都有留意網上的討論。他續說，劇中的簡紹宏較為現實，並不是奸角，而王浩信就補充說：「冇分正定邪，只係喺法律上有唔同立場。」

演員們，秦沛、王浩信和導演都會先對稿一次，才正式拍攝。（林迅景攝）

王浩信今次擔正《踩過界II》做男一飾演「文申俠」，可謂是落足心機。他接受訪問時，就表示在過去的三個多月中為趕進度，已經是全速開工：「冇一日休息。前日啱啱完成脫水嘅狀態，收朝頭早6點鐘，只係瞓咗三四個鐘已經又要起身準備做開工。」監製說：「今次佢戲份好多，之前連續開咗10幾日法庭戲，日日都佢又有大量對白，都幫我哋Chur咗10幾日㗎。」監製更大讚王浩信夠專業：「佢不嬲都好識處理啲戲，點樣去修身，其實（咁辛苦修身）都係想娛樂觀眾，畀啲最好嘅嘢大家。」

空檔的時候睇下電話解悶。（林迅景攝）