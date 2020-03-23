【法證先鋒IV】張曦雯細個俾小丑擄走　張穎康唔通係Final Boss？

《法證先鋒IV》週一播出的一集，就講到張曦雯飾演的Emma，終於與朱晨麗（飾演阿靖）和黃浩然（飾演高Sir）兄弟姐妹相認，而Emma又為了尋回在6歲被拐帶前的記憶，而接受海俊傑（飾演Stan）的心理治療。同時，在治療中Emma亦都記起了當時就是被一個小丑擄走，並轉交給一個女人。

小丑又再出現。（《法證先鋒IV》截圖）

講到「小丑」這個人物，心水清的觀眾都會記得，其實「小丑」在《法證先鋒》頭三輯亦都分別出現過。9年前的《法證先鋒III》大結果結尾，徐子珊和吳卓羲還有張可頤和黎耀祥準備接到任務後，趕往命案現場時，發現死的就是經常和黎耀祥女兒玩的小丑（吳雲甫飾），此時全劇正式完結，「小丑案」也懸而未決。第一輯中毀容小丑（蔡子健飾）囚禁了高sir（歐陽震華），第二輯開局便是失去弟弟而要復仇的小丑（胡諾言飾）。

張曦雯七情上面。（《法證先鋒IV》截圖）

監製梅小青早前接受《香港01》訪問時，亦都解釋了為何四輯《法證》都會有小丑的出現。她說：「其實我哋頭四輯有個好特別嘅地方，就係每一輯都要講小丑，咁《法證先鋒》小丑對於我嚟講係一個情意結，因為每一輯去到小丑都特別多觀眾鍾意，特別會提起劇情，所以我每一輯都用小丑，第四輯我哋就會解咗呢個迷團，縱使唔知會唔會有第五輯，但小丑呢個謎團會永恆落去。」