【新冠肺炎】徐嬌自美回國被指利用明星特權隔離　只是一場誤會？

新型冠狀病毒（COVID-19）已於全球大爆發，甚至波及眾多名人紅星，大批出行在外的遊客以及留學生都紛紛回國。而近日由美國返回杭州的內地女星徐嬌在居家隔離時，引起不少網友爭議。

徐嬌17日凌晨到達杭州，自我隔離期間，她每日都在微博曬「隔離日記」，煮飯、上網課、做運動等，雖然足不出戶，但生活也很豐富。不過，有網友提出質疑，表示徐嬌由國外回國未按要求進行集中隔離，而是使用了明星特權獨自在家隔離，對同一小區居住的居民安全問題造成威脅。

有不少網友質疑徐嬌不按規定集中隔離。（微博@徐嬌）

事隔幾日，徐嬌對此作出回應：「我此次獨自居家隔離是合乎規定的，嚴格遵從社區安排，不是特權！當天跟我同一個航班到達的人很多都由區防控指揮部派車接走居家隔離了。退一萬步講，連健康碼上都寫了可以居家隔離，不知各位還有什麼疑慮呢？」並附上「健康碼」與「告知書」。

徐嬌指健康碼上註明可居家隔離。（微博@徐嬌）

2006年徐嬌憑藉與周星馳拍攝的電影《長江7號》出道，更斬獲第28屆香港電影金像獎最佳新人獎，從而被大眾熟知。中學畢業後，徐嬌前往美國ArtCenter College of Design（ACCD）留學。在疫情爆發後，她就讀學校已於月中停課，徐嬌透露回國後更是全程「無縫對接」到家，而家人已移居別處，自己獨居隔離，門口還貼有隔離人員字條，以及裝有監控，實時監督被隔離人員有否外出。

徐嬌自從2016年參加真人騷《我們來了》之後就飽受爭議，當時很多網友就她節目中的表現認為她情商低，固執己見等，因此不太受待見。（微博@徐嬌）