屍戰朝鮮劇評｜朝廷靠得住豬乸會上樹！政治隱喻明眼人一睇就知

南韓有不少涉及政治問題與社會黑暗的恐怖片，但並非每部都能像歷史恐怖片露骨地表現對執政者的不信任。歷史恐怖片的時空背景彷彿成了擋箭牌，讓編導毫無顧忌地影射腐敗勢力對國家的危害，且宣洩人民無力扭轉現狀的憤怒。尤其在2014年的世越號悲劇及其他重大公安意外後，我們仍能在近年的作品看見這些事件的餘波，體驗當權者如何掩蓋災難的真相，或利用災難謀求政治利益。

劇集令原本已經爆紅的男神朱智勛人氣更上一層樓。（《屍戰朝鮮》劇照）

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以活屍戲說歷史的《屍戰朝鮮》（原譯：李屍朝鮮／韓文：킹덤），也延續上述的政治諷喻題材。而片中的國王變成活屍後，被宰相趙學柱一家當作奪權傀儡的駭人情節，則像是劇本對特權階級綁架政府，以及對政府中央失能的批判。

《屍戰朝鮮》描述王子李蒼領導眾人對抗隻手遮天的趙家勢力，並迎戰活屍瘟疫的艱苦過程。編劇金銀姬早年構思的短篇漫畫《神的國度》，只是個山賊從活屍群手中保護王儲的冒險故事。由於漫畫僅有四集，她索性將故事擴寫成一場萬眾齊心、推翻暴政的護國戰役。除了山賊被改為護衛武英及火槍手永信兩個角色外，王子也從小孩變成青年。主角年齡的調整，讓觀眾更能體會他肩負的責任與使命的重量，我們也得以透過他的雙眼，認識每一個關鍵決策的背後，那牽一髮而動全身的巨大代價。

《屍戰朝鮮》改編自漫畫《神的國度》。（漫畫截圖）

《屍戰朝鮮》角色形象飽滿 以人為核心

正因連續劇有足夠篇幅雕琢人物背景與性格，每位要角的形象都飽滿且立體，且無法以善惡的刻板標籤一概而論，這使《屍戰朝鮮》比過去的歷史恐怖片更出色。李蒼為了剷奸除惡而揭竿起義，但革命的成敗也決定他能否在政治鬥爭中存活。為了活命，他不惜以所有人的性命作為籌碼。武英為了保護妻子而在忠誠與叛國間搖擺不定。永信與安炫大監一心想拯救人民，卻不慎開啟泯滅人性的地獄之門。而懦弱無能的外戚子弟趙範八，反而在關鍵時刻守護了人性的正直光輝。

另一方面，即使像趙學柱這類代表「惡」的野心家，也與公式化的廉價反派角色大不相同。柳承龍將趙學柱的梟雄氣勢詮釋的極為到位。他陰險深沉、冷靜自制，即使身限絕境，仍能想辦法將劣勢變成轉機。他將所有人當作可犧牲的棋子，卻沒料到棋子為了保命，也可能變成反噬的毒蛇。與李蒼勢均力敵的趙學柱像隻巨大的權力怪物，在第二季展現鋪天蓋地的壓迫感。而在他退場後，《屍戰朝鮮》是否還會有如此搶眼的反派，將是第三季能否吸引觀眾的重要關鍵之一。

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在這場活人與死人的大戰中，「活下去」可說是貫穿全劇的核心主題，它除了代表亂世之人的生活方式，還包括他們在絕境下的生存抉擇。李蒼在第二季結尾面對的道德兩難，可說完美的呼應第一季的開場。權力、人性與生命三者間的優先順序，既決定了他與其他野心家的不同，也考驗他是否有足夠的勇氣，粉碎宛如活死人治國的僵化體制。

李蒼的決定不但延續了第三季的命脈，也讓《屍戰朝鮮》多了嶄新的政治理念。王室血統不是絕對權威的保證，唯有得人心者而得天下。《屍落之城》或《物怪》等歷史恐怖片的政治危機與災難，多半是位高權重者自掃門前雪的內鬥循環。在階級嚴明的封建社會裡，平民即使身懷絕技，假如沒有當權者相助，不但無法化解災難，甚至連引發災難的惡人都當不成。

李蒼的決定讓《屍戰朝鮮》多了嶄新的政治理念。（《屍戰朝鮮》劇照）

《屍戰朝鮮》卻將視角聚焦於平民的困苦生活及不凡貢獻。裴斗娜飾演的醫女徐菲（讀音類似英語的 Sophia（智慧之意））不但是全劇裡最能代表「善」的人物，也是憑一己之力左右局勢，影響力不下於李蒼等人的重要角色。她在一、二季裡的活躍，讓《屍戰朝鮮》與其他歷史恐怖片相比，更能稱的上是「以人為核心」的好戲。

當然，《屍戰朝鮮》不只是優秀的人性劇，也是娛樂性極高的活屍作品。劇本將活屍瘟疫的傳染途徑安排的合情合理。更可貴的是，劇中的傳染方式也凸顯了資訊遭到蒙蔽的恐怖後果，以及底層人口如活屍般求生不得、求死不能的沉重悲哀，光是這點在同類作品中已實屬不易。

醫女徐菲是全劇裡最能代表「善」的人物。（《屍戰朝鮮》劇照）

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此外，本劇的節奏相當緊湊流暢，第二季雖有不少回憶畫面，卻在適當的剪輯調度下讓劇情依然平順進行，不會有情緒受到中斷的不適感。面對喜愛動作場面的觀眾，第二季也適時地在首尾兩集各安排一場浩大的活屍攻防戰，並巧妙地融入些許近現代的戰術或武器巧思。我們在第二季已目睹活屍技術與生物武器的微妙關連，這個元素是否會在第三季有更大的發揮空間，相信值得我們拭目以待。

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