【歎息橋】優酷3.28搶先上架　ViuTV臨時抽起播映無期？

《歎息橋》三位主角：林保怡、周家怡以及衛詩雅，他們在劇中分別飾演李子勇（Thomas）、方小薇（Sammy）以及何樂兒（Joyce），與陳奐仁飾演的胡啟源關係撲朔迷離，糾纏二十多年，是為故事其中一條主線。（資料圖片）

2019年3月，《歎息橋》於影視博覽舉行發布會，劇集監製兼主角林保怡，連同一眾演員，包括周家怡、衛詩雅和伍詠薇等都有出席。（資料圖片）

由羅嘉駿執導，吳海昕、劉俊謙及徐天佑主演的愛情穿越劇《二月廿九》，3月初在ViuTV首播之後，於網上討論度爆燈，成功吸引年輕觀眾重新愛上追港劇。可惜此劇大結局後，ViuTV沒有乘勝追擊，竟然在有自製劇存貨的情況下，選擇於同一時段（周一至周五晚上九點半）播放由南宮珉主演的2019年韓劇《監獄醫生》，無法延續追劇勢頭。

據了解，ViuTV原本有計劃將林保怡監製兼主演的《歎息橋》安排在三月播出，但上述排程於《二月廿九》差不多播至尾聲時突然有變，而ViuTV內部至今仍未重新安排播放時間，反之內地視頻網站優酷日前宣布，VIP會員可以由本周六（28/3）開始點播《歎》劇，每星期一次過安排三集上架，非會員則可以由5月11日開始收看，每天只可點播一集，換言之內地網民可以搶先看到這套港劇，令不少香港觀眾和網民大感失望。

自從《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》播出後，林保怡跟ViuTV傳出關係不和，惟前者於去年影視博覽的《歎息橋》記者會後否認傳聞：「我同ViuTV關係好到其實一年食一次飯，同埋我哋唔係ViuTV演員，只不過將部劇賣畀佢。」而記者會當天，ViuTV兩大巨頭 ── 總經理魯庭暉及製作部副總裁金廣誠皆有現身。（資料圖片）

自從優酷網站宣布《歎息橋》會在3月28日上架之後，劇中幾位主要演員，包括身兼監製的林保怡、周家怡、衛詩雅分別在微博和IG發帖宣傳。相中看似只得5個人，其實陰影部份是另一批演員，包括岑珈其、談善言、陳健朗、楊偲泳和黃定謙，帶出整個劇集時間長度橫跨20多年，涉及兩代人。（網上圖片）

內地視頻網站優酷日前公布，VIP會員將可以由3月28日開始點播《歎息橋》，每星期有3集上架（全劇共15集），而非會員則由5月11日開始可以收看，每次可以點播一集。（list.youku.com）

林保怡周一（23/3）在個人微博宣布《歎息橋》將於3月28日上架，並自我介紹：「我是Thomas李子勇！」。（林保怡微博截圖）

林保怡周家怡網上宣傳 ViuTV何時播出未有定案

事實上，《歎息橋》幾位主角，包括林保怡、周家怡、衛詩雅都各自在微博和IG上載新劇海報宣傳。林保怡在微博中更分享廣東話原聲宣傳片，他在帖文中寫道：「#歎息橋定檔0328#網劇歎息橋#我們往後會怎樣？03月28日12:00，我在優酷港劇場@網劇歎息橋 等你。Be Happy」。而周家怡則在IG說：「《歎息橋》3月28日（六）12:00 Youku（VIP)首播，Viu播放日期待定 #快D播啦 #好想睇呀 #期待 #歎息橋 #愛情懸疑片 #15集x1hr #方小薇 #sammy #chef」。

到底《歎息橋》何時會播？ViuTV回應記者查詢時僅說：「ViuTV將稍後公布《歎息橋》於ViuTV 99台的播映日期，敬請期待。」《歎息橋》由《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》班底製作，編劇繼續由黃綺琳負責創作，25和Fatball掌鏡，據導演說，《歎》是本港少有的愛情懸疑劇，時間橫跨20多年，涉及兩代人，故事線相當複雜，觀眾初時追看或者會不太明白，但演員陣容甚有吸引力，除了幾位主角外，亦有秦沛、劉兆銘、郭鋒、黃文慧等老戲骨參演，其他演員則有伍詠薇、潘燦良、陳奐仁、邵美君、張慧儀、唐寧、談善言、楊偲泳、陳健朗、岑珈其、黃定謙等，是近年難得一見集合老中青三代的本地劇集。

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