【開心速遞．多圖】廢青安阻Bonnie獻初夜　網友：佢係咪Gay？

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一向深受歡迎，時常令人捧腹大笑，而今晚（24/3）播出的一集更有「刺激」場面，搞到觀眾睇到「嘩」出聲！在這一集裏面，Bonnie（林凱恩飾）發現了恪守禮教的父母當年竟是奉子成婚後即情緒失控，怒斥他們是「得把口」的偽君子，無法接受現實的她之後更打算向男友廢青安（周嘉洛飾）獻出初夜。兩人幾乎咀嘴時，廢青安及時推開女友，令雙方未致於「失身」，更說：「你唔係真係想咁做，你係太嬲咋嘛！」最後，Bonnie聽完根叔（劉丹飾）勸說，發現父母其實沒有犯下彌天大錯，他們之所以未有透露當年來龍去脈，只是不想她再次經歷那時的不安、內疚。

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不少觀眾睇完今集後反應熱烈，笑問周嘉洛飾演的廢青安為何能夠按捺得住自己，直指廢青安的真命天子應該是朱Ling（吳偉豪飾）：「安仔係咪Gay」、「點忍呀」、「安仔罪大惡極」。另外，林凱恩在劇集播出後亦有貼出拍攝花絮，當中包括周洛嘉與她的親密照，更寫道：「理智的人衝動起來比誰都任性。最好的愛情是無論事情是好還是壞，他/她也會懂得用最適合的方式對待彼此，一起走下去。」又指做好別人的父母、情人，要靠一步步互相包容。

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