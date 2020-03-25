【法證先鋒IV．劇透】張曦雯認罪！　但係真正兇手仲未現身？

《法證先鋒IV》第二十九集劇透。

警方將嘉美（陳敏之飾）帶返警署接受調查，嘉美矢口否認殺害袁氏夫婦。其實高安（黃浩然飾）已暗作安排，目的是令真兇現身…金碧（袁潔儀飾）慫恿輝煌（譚俊彥飾）對慧明（陳煒飾）展開追求，另邊廂，慧明卻向家希（李施嬅飾）透露自己無法與輝煌更進一步…Emma（張曦雯飾）將與李秋（謝雪心飾）、淑娟（羅蘭飾）參與淑娟女兒、PR公司老闆羅清秀（李綺雯飾）籌辦的婚紗秀，Michael（張穎康飾）有感Emma與高安等人越見熟稔，內心失落…李秋指家希與家祈越來越相似，家希亦發現見賢仍對家祈念念不忘，不禁懷疑見賢（海俊傑飾）對自己的情感，為此與見賢起衝突…淑娟在婚紗秀綵排表現未盡人意，清秀對淑娟大發雷霆，Emma挺身維護，與清秀爭執並被清秀誤傷。不久，清秀竟被發現陳屍試身室內，死狀形同袁太，更駭人的是，李秋竟一同遇害！Michael得知婚紗秀發生命案，體貼安慰Emma後，卻見Emma打開車尾箱，驚現殺人兇刀…

又有死人喇！（《法證先鋒IV》截圖）

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家希翻看李秋的照片時，赫然發現婚紗秀命案可能與Emma有關，馬上向輝煌通報，不料輝煌卻指出Emma突然到警署自首…Emma帶同證據，供出行兇動機及過程…高安不相信Emma會是殺人兇手，當中必定另有內情，家希認為高安受主觀感情影響，二人意見相左，氣氛僵持不下…輝煌決定當面質問慧明迴避自己的原因，然慧明解釋清楚後，輝煌仍無法接受。其後，輝煌在追逐一名犯人時，慧明意外捲入其中，輝煌奮身勇救之同時亦有所領悟，決定從慧明身邊毅然引退…羈留室內，Emma憶起與Michael最後的對話，不禁黯然落淚。Michael亦為了Emma，決定離開香港…高安從徐意身上得到啟發，洞悉案情疑點，成功證明Emma清白，肯定真兇另有其人。及後，高安來到Emma家中，竟發現高靖倒臥於血泊之中！

張曦雯認罪！（《法證先鋒IV》截圖）

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