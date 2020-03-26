【新冠肺炎】Kylie Jenner捐百萬美元抗疫　前線醫生：她是英雄！

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發，歐美各地區的醫療物資都非常短缺，不少影視明人都捐錢抗疫，而22歲就成為億萬富翁的名媛Kylie Jenner就捐出100萬美元（約770萬港元）去協助前線醫護人員購買口罩、面罩、保護衣等醫療物資。

人美心善的Kylie捐出100萬美元抗疫。（IG圖片/@kyliejenner）

根據傳媒報道，為Kylie接生女兒Stormi的醫生Thais Aliabadi接受訪問時透露自己都需要去到緊急病房幫忙，在星期三收到Kylie的捐款時，醫院上下都非常激動，而自己曾希望有人能夠為醫護人員送上口罩，如今簡直是夢想成真。她續指：「作為一位醫生，我從未感到如此幸福，我們衷心感謝Kylie Jenner，她是我的英雄，她慷慨的捐助能協助挽救無數的生命。」另外，阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）夫婦、桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）等明星都捐了100萬美元抗疫，更拍片呼籲民眾為健康起見避免外出。

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