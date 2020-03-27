黃偉文IG搞夜鬼福利問答時間：行貨問題唔好問分分鐘Block埋你

Wyman在IG舉辦了「夜鬼福利問答時間」回答網民問題。（IG/ @concertyy）

新冠肺炎疫情肆虐全球，市民人心惶惶，為了帶點溫暖和快樂給港人，黃偉文（Wyman）昨晚（26/3）在IG舉辦了「夜鬼福利問答時間」，逐一回答網民問題，仲講明：「行貨問題唔好問！Block埋你添分分鐘！」

Wyman說《黃色大門》沒有續集。（IG/ @concertyy）

Wyman身為著名填詞人，網民當然想知有關問題。他曾經為何韻詩寫下一首又一首膾炙人心的歌詞，如《木紋》、《癡情司》，《勞斯萊斯》，網民問有沒有寫給何韻詩的歌詞未出街，Wyman說曾有一首作品因內容太私人，所以只留作朋友間的紀念品：「好多好多年前有一首，亦只得一首（佢通常對我100%信賴），唔出嘅原因係寫完大家都覺得太personal啦，不如留作朋友間嘅私密紀念品，唔出版。」

容祖兒當年的一首《黃色大門》大受歡迎，不少樂迷絞盡腦汁嘗試拆解歌詞中暗藏的密碼，網民非常期待《黃色大門》2.0的誕生，可惜Wyman說這首神作並沒有續集：「有好多嘢你會記一世係因為佢冇續集，你明唔明？」

呢條問題非常搞笑，更獲Wyman稱讚有水準。（IG/ @concertyy）

其中一條問題非常搞笑，更獲Wyman稱讚有水準：「各揀選一名香港歌手成為你嘅管家、廚師、清潔工、司機、書童、苦力、發言人」，Wyman的回答亦很幽默：「張敬軒、彭羚、林海峯、吳君如、何韻詩、周柏豪、張敬軒」，成功引來張敬軒回應，他說什麼都願意做，只要不用管理Wyman的衣帽間就可以。Wyman衣帽間的衫褲鞋襪數量驚人，有人問要如何斷捨離，Wyman說：「無端端斷乜嘢捨離。」

另外，有網民是一位準備上前線的護士，問Wyman會送那一首歌給他，Wyman的回應超暖心：「未來嗰一百首，送晒畀你班同班同事聽，記得齊齊整整返嚟聽，唔好失約！」

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