【新冠肺炎】鮑起靜愛女英國發燒被拒入院　FB怒罵：乜X政府

目前全球正飽受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情煎熬，英國起初採取「佛系抗疫」，嚇怕不少當地人。正在當地湊孫的影后鮑起靜（鮑姐），因其女兒方之樺持續發燒卻被拒入院，愛女心切的鮑姐忍不住在Facebook上爆粗怒罵英國政府。

鮑起靜正在英國湊孫，享天倫之樂，卻無奈受疫情困擾。（FB圖片）

鮑姐的女兒長居英國，她每年都會飛到當地探望女兒和孫仔，今年也趁着拍完網劇《女法醫JD》的空檔飛到英國，豈料當地爆發新冠肺炎，面對確診數字不斷上升，政府在疫情爆發初期，主張「群體免疫論」，推出「佛系」政策：不禁止聚集、不停課、不主動為國民進行病毒檢測，令滯留在當地的鮑姐不禁於社交網站爆當地政府：「那麽多人崇拜的大英帝國！請你唔好咁癈啦！到一个（個）點了！救救你的人民！」

身在英國的鮑起靜，月中時因英國於疫情爆發初期的「佛系抗疫」，女兒發燒被拒入院，氣急敗壞於網上留言鬧爆當地政府。（FB截圖）

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鮑姐的帖文一出，不少圈中好友包括傅明憲、江美儀、韓馬利、歐瑞偉、楊卓娜、林子博、劉家聰等都紛紛留言關心她，鮑姐回覆朋友的留言，愈講愈生氣，當中更不禁爆粗怒罵：「要你自生自滅呀！乜X政府！」據知鮑姐之所以如此生氣，是因為愛女女兒已經持續低燒一個月，因醫生指女兒並非新冠肺炎的緊密接觸者，所以被拒絕入院，幸好回家休養後終於退燒。