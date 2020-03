香香去年誕下Jacob後,雖然火速復工,但一直未有接劇,直到今年終於以《BB大晒》回歸大台。(heungheungeliza@ig圖片)

岑麗香去年3月誕下愛子吳主軒(Jacob),近日香香雖然忙於拍攝新劇《BB大晒》,但亦不忘為囝囝慶祝一歲生日。今早香香在IG上載多張溫馨家庭照,並發文表示「One little birthday for you, one lifetime memory for us. Forgot to post these, better late than never」

Jacob話咁快就一歲。(heungheungeliza@ig圖片)

照片中,除有Jacob對蛋糕流口水之外,亦有一家三口玩蛋糕,另外,亦有香香抱住Jacob齊齊回望鏡頭嘅照片,母子笑容一致,非常溫馨。