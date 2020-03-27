【開心速遞】張景淳美少女Look勁嬌俏　卻唔及傳奇「客串」亮眼

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》經常大放笑彈，而昨晚（27/3）的一集更是充滿驚喜，除了龔燁（張景淳飾）為氹女友阿水（呂慧儀飾）開心，不惜犧牲色相Cosplay成真人版的水手服戰士「出水亞美」，大騷肌肉感十足的「絕對領域」之外，更有《美少女戰士》中的「水野亞美」配音員聲演劇集中的「出水亞美」！不過，不少觀眾略嫌美中不足，因為「水野亞美」配音員梁少霞未有真正露面，反而換上另一名演員出鏡，未夠過癮。

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其實除了「水野亞美」之外，入行30年的梁少霞亦為不少角色配音，當中包括《多啦A夢》的靜香、《小魔女DoReMi》的春風DoReMi和《Keroro軍曹》的日向夏美，陪伴了不少小朋友成長，絕對是港人的集體回憶，而她早年更為傍晚的《天氣報告》出鏡，令大家都知道她的「真身」，所以好多觀眾一眼就知《開心速遞》出現的演員，並非梁少霞本人。

那麼到底為什麼未有找來梁少霞出鏡？監製林建祥接受《香港01》訪問時便坦言出於多方面考慮：「一來係出於尊重，因為如果劇入面係『水野亞美』，搵梁少霞出鏡係好順理成章，但戲入面係叫『出水亞美』，咁就唔係咁好；二來最重要係公司嘅配音員好忙，我哋又有兩三場戲，所以唔係幾夾到時間。」

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