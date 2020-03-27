【早霸王】男聽眾為賺錢忽略女友感內疚 　森美：沉溺喺奴隸狀態

男聽眾話從未幫前度篤檸檬茶、鋸扒碎上，但對現任做齊晒之餘，仲會帶定白花油等藥物出嚟，證明佢真係緊張呢位女朋友。（影片截圖）

《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節，主題離不開示愛、道歉，之所以咁受歡迎，係因為每位聽眾都有不同嘅故事。就好似男聽眾阿聰，佢今次嘅目的係想道歉，原因係自從做生意之後，開始忽略另一半，亦都無以前咁體貼。「幫唔到佢做家務，關係愈來愈疏離，做好多嘢都唔啱佢心水，有問過佢想點幫，佢叫我自己諗。」

男人為做生意賺錢而少咗做家務，到底係啱定唔啱？（影片截圖）

阿聰話呢幾日情況更差，試過叫女朋友唔好嬲，但對方只係話「唔嬲，因為已經唔想再嬲」，呢個先兆又真係唔係咁好喎。「佢為我付出好多，當初做生意時俾咗十萬元我，但我要做生意好忙，有時返到屋企好攰攤喺沙發上，佢覺得我成個大少咁。」森美問阿聰攤沙發之餘，會唔會都叫女朋友斟水、遞拖鞋藉此下馬威。阿聽話平時外出食飯時，會幫女朋友篤檸檬茶、鋸扒時亦會幫對方碎上，身邊朋友都認為佢係溺愛。能夠做到咁，莫非阿聰另一半天仙咁靚？佢就話：「我鍾意咗佢14年架啦。」

森美認為要搵到一個可以令自己溺愛、過火嘅人並唔容易。（影片截圖）

森美表示有聽眾可能認為阿聰係溺愛，但換個角色嚟睇，其實呢啲都係阿聰想要嘅生活。「有好多男同女都會沉溺喺奴隸狀態，因為咁先會令自己感受到付出嘅愛，好多人鍾意做付出者角色，學名又叫做咗嘢，呢種存在感對佢嚟講好重要。之所以會碎上，係因為對方食咗開心，佢會得到強烈存在感。阿聰咁內疚，係因為佢工作攰，返屋企做少咗家務，可想而知佢本身喺愛情嘅存在感幾咁低微。就算喺原始世界，男人出去打獵，但佢返到屋企要令雌性有笑容同開心，佢先叫做到自己嘅工作。因此喺交配過程中，刺激到男人嘅其中一樣好重要原素係聲音，因為喺聲音嘅回饋中佢知道自己做啱嘢。」唔明？森美舉例話男士熄聲睇咸片未必有樂趣，相反就咁聽聲都可以好過癮。森美更認為愛得沉溺無咩所謂，因為要搵到一個令自己過火嘅人並唔容易。



森美嘅熄聲睇咸片無樂趣結論……又真係好似講得幾啱喎。

電話接通阿聰另一半阿余，把聲一開始係有少少疑惑，但又聽唔出有唔開心，或者係因為太怕失去，所以阿聰講完老婆兩粒字之後，已經好激動咁喊咗出水嚟。「對唔住， 我知道我做得唔夠好，知你為我付出好多，我會改，對唔住，我會改。」聽到男聽眾嘅哭腔，連森美都阿余原諒對方，仲搵到個咁愛自己嘅人真係一啲都唔易。

