【新冠肺炎】彭于晏傳確診粉絲震驚　工作室回應：望疫情早日過去

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情下，世界各地各行各業都大受影響，娛樂圈幾近停擺，而且陸續傳出有名人確診消息，令粉絲們非常擔心。3月24日生日嘅彭于晏，呢日傳出確診新冠肺炎震驚娛樂圈，佢嘅工作室3月27日馬上發微博澄清。

聲明： 澄清網上流傳 《香港01》報道彭于晏感染新冠肺炎之假消息

新冠肺炎疫情下，彭于晏處於休息狀態，粉絲只能靠工作室微博知道近況。（微博：彭于晏工作室）

彭于晏最後一次更新IG已經係今年1月21日。（IG：@yuyanpeng）

彭于晏官方IG自1月21日轉載主演電影《緊急救援》預告片後，就再無更新，Facebook更加係19月1月後就無更新過，不過其實官方工作室一直有分享彭于晏近照。對於傳出確診新冠肺炎消息，彭于晏工作室3月27日晚上十一點幾發微博回應：「謝謝關心，彭于晏平安，健康，一切安好。希望疫情早日過去，擁抱大家。」

官方澄清彭于晏身體健康未有染病。（微博：彭于晏工作室）

另外3月24日係彭于晏38歲生日，佢亦有透過工作室微博留言話：「To 正在努力生活的你：這段日子，比過往的任何時刻都更知生命可貴。在每一個當下盡全力感受生活，在安心的日子裡擁抱所愛之人，讓我們的相處，濃一些，再濃一些……珍惜並致敬生命的崇高偉大，和所有為了救援生命而奮力拼搏的人，願有一天緊急不再，願你也放鬆自在。難以認識每一個你，但真心感謝每一個你，每一個為了暢快呼吸而努力的你。沒有什麼比拯救生命更重要，期待我們平安相見的那天。今天，不說生快，只想你平安。」

彭于晏生日當日，都有透過工作室微博留言。（微博：彭于晏工作室）