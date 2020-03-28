【On Call 36小時II】變種肺炎肆虐冇藥醫　劇情神預言今日香港

TVB醫療劇《On Call 36小時II》深夜重播，昨晚（27/3）播出第一集，講述有變種H5N1病毒由外地傳入香港，變種病毒具高病原性及致死率，而且未有任何藥物、疫苗可以醫治，一旦人傳人將會非常嚴重。網民發現劇情和現在香港疫情肆虐的情況不謀而合，認為2013年的《On Call 36小時II》神預言2020年的香港。

劇中講述有變種H5N1病毒由外地傳入香港。（《On Call 36小時II》截圖）

劇情講到一名帶有變種H5N1病毒的黃姓男子，隨旅行團到香港觀光。他患有嚴重呼吸道疾病及有肺炎病徵，而乘坐的旅遊巴剛好遇上意外，同團受傷的旅客被送到「慈愛醫院」。醫護人員穿上全套防護裝備，包括口罩、眼罩或面罩、保護衣、保護帽以及手套、鞋套，而曾與患者接觸過的醫護人員都需接受隔離觀察。

飾演心胸肺外科專科醫生的楊怡，要為一名帶有變種H5N1病毒的女子做手術。術後要接受隔離觀察，作為老公的馬國明只好穿上全套保護衣，隔着玻璃，在隔離室外與老婆見面。楊怡亦非常擔心一旦受感染，會影響肚中嬰兒，變種病毒令醫院上下人心惺惺。

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現時的香港正正受新冠肺炎疫情影響，由於未有任何藥物或疫苗能根治，病毒又具高傳染性，令全港市民陷入恐慌之中。除了所有從外地返港的人士需強制隔離14日外，由明天（29/3）起，更禁止4 人以上的聚集，違例者最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

雖然政府推出不同的防疫政策，但市民最急需、最基本的口罩供應問題仍未解決。而與患者有密切接觸的前線醫護人員，亦多次反映防護裝備嚴重不足，他們冒着受感染的風險堅守崗位，守護香港市民，但願所有醫護人員平安。