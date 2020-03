新冠肺炎(俗稱:武漢肺炎)疫情肆虐,日前政府更宣布,禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集。初為人父的古巨基今日為響應自我隔離的措施,貼出一張「#I STAY HOME FOR My Family & Friends All the Doctors, Nurses, and Healthcare Workers!!」的標語,並呼籲大家盡量留在家中:「如果焗住要返工就放工唔好四圍去,以免人傳人為醫療系統加添負擔。各位切勿鬆懈,切勿掉以輕心。」網民留言表示知道之餘,也有人大讚留鬚後基仔十分有型又有男人味,更替他取名「鬍鬚基」。