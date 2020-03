【新冠肺炎】容祖兒聯同眾星齊呼籲留守家中抗疫：疫情第二波來襲

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)持續肆虐,已蔓延至全球各地,且疫情愈來愈嚴重,本港的新增確診個案數字連日來亦大幅增加,情況令人擔心。本地一眾藝人,包括古巨基、容祖兒、周慧敏、森美、胡定欣、唐詩詠、黃翠如、王馨平以及要在家中隔離14日的關智斌等,就於這個時候,在他們的IG作出呼籲,出post叫大家盡量留守家中抗疫,如非必要都不要出外,可避免染疫,減輕對醫護人員的壓力。

古巨基。(ig@leoku)

古巨基手持呼籲字句並留言表示:「疫情第二波來襲,如果可以work from home就stay home,如果焗住要返工就放工唔好四圍去請盡量留在家中,以免人傳人為醫療系統加添負擔。各位切勿鬆懈,切勿掉以輕心。」他還tag了好友容祖兒、胡定欣以及唐詩詠等,齊齊接力出post呼籲,讓大家一起把這個留守家中抗疫的訊息傳播開去。



容祖兒出post表示:「一定要堅持!不要鬆懈!同心抗疫!大家加油!」周慧敏說:「香港疫情開始嚴峻了,大家沒重要事要盡量留在家啊,保護自己保護他人是責任,抗疫實在要齊心,前線的醫護人員,辛苦你們每一位,感激不盡!」王馨平也留言:「I stay home for my family & the medical workers. 我們留在家,為家人為前線醫護人員!大家加油??(回應我好友#周慧敏)#hktogether #疫情早日退散。」

容祖兒。(ig@yungchoyee)

胡定欣就表示:「剛從新聞得知今日新增確診個案65宗,在短短兩星期內升了接近3倍。所以大家真係要更加自律,忍耐忍耐。收工就返屋企,買完餸就返屋企,盡量減少外出。我哋保護自己之餘,都係保護緊身邊每一個人,社會每一個人。想見朋友,大家可以打個Video call 傾下計開心下,關心一下對方。疫情轉好,快啲過去,我哋就可以回到正常生活。大家要齊心呀!」唐詩詠留言:「為了你所愛的人,今個周末開始,如非必要,留在家中,我哋一齊努力。」森美表示:「呢個周末大家努力,記住在家千日好。」

森美。(ig@sammy903)

黃翠如就將家中儲糧堆到上頸,表示:「這個周末,約定你,一起待在家中,為我們愛的人和愛我們的人。#不用擔心 #我有足夠即食麵」關智斌留言:「我擁有全宇宙最強的左鄰右里,#每天都會在隔離營的門口收到很多物資 #我只能隔着大門跟他們道謝 #鮮奶水果麥片Kiki麵罐頭湯 #湯水花生醬意粉通粉 #現在最珍貴嘅消毒藥水口罩搓手液 #甚至遙控在超市挑選我想要的東西。I am completely speechless! 雖然是這麼遠,卻又是那麼近。為了自己所愛的,好好留在家。」