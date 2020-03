楊怡IG放大肚相同網友開心些牙：一個身體、兩顆心跳

楊怡IG放大肚相。(IG:tavia_yeung)

楊怡自從宣布有喜之後,大家都好期待她的孕照,今日她在IG放了多張大肚靚相,楊怡樣子相當幸福及有母愛,相片當中亦有同羅仲謙合照,二人以黑色為主調相當有型格。她更在寫上:「一個身體,兩顆心跳💓素未謀面,卻感受至深....女人一輩子,大概只有這個旅程,會有人與你「合二為一,生活同步」同憂同喜,同食同睡💓💓💓感恩我能體會這奇妙的旅程⋯⋯人説懷孕的女人最漂亮,我想是因她們臉上會流露出一種孕育生命才有的光芒吧.......❤❤母愛....❤️ 感激viola 為我特意準備的裙子,因為妳,另我認識了他們....Johnny&Susan人生兩個重要的時刻,都有你們的參與和記錄,感激🙏🏻❤謝謝gipsy,u仔和Lie的頂力幫忙,很想和大家分享這滿滿的期待💝💝和愛❤️soon my life will be filled with all things little....little clothes ...little books...little toys...」

楊怡同羅仲謙二人因為拍《on call 36小時》而結緣。

